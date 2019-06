Melanie fra 'For lækker til love' har kæmpet og kæmper stadig med depression. Den rejse deler hun nu ærligt ud af i en ny Instagram-serie.

Den tidligere ‘For lækker til love’-babe og blogger Melanie Nørskov, 26, var meget ærlig omkring, da hun sidste år gennemgik, hvad hun kaldte et mentalt break down, hvor de negative tanker fik så meget overhånd, at hun ikke kunne samle sig sammen til noget som helst.

Melanie fortalte, at hun heldigvis som oftest kan undertrykke den slags tanker, og et par måneder efter fortalte hun, at hun kunne mærke, at hun var på vej mod lysere tider.

Men desværre kan mørke tanker være svære at kæmpe med, og nogle dage er bare bedre end andre. Melanie er nu klar over, at det er en depression, hun kæmper med.

'Det er mine negative tanker, der har forårsaget min depression. Jeg har selvdestruktive tanker som, at jeg aldrig bliver til noget, jeg er ingenting, jeg kan ikke noget. Jeg kunne til tider ikke se en grund til, at jeg overhovedet skulle være her, hvilket var så skræmmende – det hele var så styrende og fik mig ned i en depression,' forklarer Melanie.

'Jeg har altid haft det meget sådan, men jeg har måske været god til at ignorere det eller lægge låg på det, men jeg var nødt til at tage det seriøst denne gang og gøre noget ved det for real, ellers ville jeg leve sådan resten af mit liv.'

'Jeg er helt overbevist om, at det skyldes store dele af min opvækst, at jeg er blevet sat i det sted,' lyder det fra den tidligere ‘For lækker til love’-stjerne, der for eksempel giver til grund, at hun aldrig fik ros af sine forældre.

Videoserie om mentalt helbred

Derfor har Melanie besluttet sig for at dele ud af sin rejse med depression for at kunne inspirere andre til at tale mere åbent og accepterende om mentalt helbred.

Det gør hun gennem videoserien ‘Mental Health Series’, som hun efter planen deler et afsnit af hver mandag på sin Instagram.

'Det er en videodagbog, jeg har lavet under mit depressionsforløb, som er hudløst ærlig og viser mig fra en side, man ikke har set mig før,' forklarer Melanie selv om serien, hvor første afsnit netop har set dagens lys.

'Jeg er så taknemmelig for den måde, folk har taget imod første afsnit på. Det bekræfter mig virkelig bare i, at det var det rette at dele min historie. Folk har virkelig kunnet identificere sig med, hvad jeg har været igennem og har været glade og lettede over, at jeg har valgt at åbne op omkring det, og de nu følte, at de ikke var alene,' lyder det stolt fra Melanie.

