To streger kokain fra morgenstunden, og så var dagen i gang. Sådan var livet for Spice Girl’en Melanie B, da hun ramte bunden under sit ægteskab med Stephan Belafonte.

Hun giver nu et detaljeret indblik i sit stofmisbrug, som blandt andet stod på, da hun var dommer i 'X Factor' i 2014. Det sker i selvbiografien ’Brutally Honest’, som The Sun bringer uddrag fra søndag.

»Jeg var en sørgelig, patetisk person. Jeg var ude af kontrol,« skriver Melanie B og fortæller, at hun under optagelserne til 'X Factor' startede dagen med at sniffe to streger kokain:

»Så bad jeg til Gud: ’Gud, jeg er ked af, at jeg tager kokain, men jeg beder dig, Gud, hjælp mig igennem denne dag’. Det fjernede min smerte. Det løftede mig, så jeg var klar til at brage derudaf og glemme alt andet end showet.«

Melanie B beskriver, hvordan hun tog kokain fra morgenstunden, mens hun var Simon Cowell's meddommer i X Factor. Her er de i dommerpanelet på Americas Got Talent. Foto: MARIO ANZUONI

Melanie B forklarer, at hun i en periode tog mindst seks streger kokain om dagen. To før hun tog på arbejde som 'X Factor'-dommer – og fire eller flere streger om aftenen.

Til tider blev det også blandet med forskellige former for alkohol, som hun også misbrugte i perioder.

Hun afviser, at hun tog stoffer under optagelserne til 'X Factor'.

»Men lige så snart jeg forlod bygningen, var jeg ligesom Askepot, hvor alt bare vender tilbage til at være lort og rotter. De sorte tanker, jeg havde distanceret, ramte mig som tunge mursten,« siger hun, og forklarer:

Melanie B forklarer blandt andet sit kokainmisbrug med, at hun følte sig misbrugt af sin eksmand Stephan Belafonte. Foto: DANIEL DEME

»Så kom kokainen op af tasken og direkte op i min næse. Så en streg til, og en streg til, og en streg til. Mit quick-fix var kokain.«

Melanie B fortryder sit kokainmisbrug, men vil ikke lade som om, at det ikke hjalp hende at tage kokain.

Hun gjorde det først og fremmest, fordi hun levede i et forhold, hvor hun følte sig isoleret, mobbet og deprimeret, skriver hun.

»Han fik mig til at føle mig grim. Som spild af tid. Som om jeg var en forfærdelig mor, en luder. Som om jeg var heldig at være gift med ham, fordi ingen andre ville have skrald som mig.«

Melanie B og Stephan Belafonte var gift i ti år, før de gennemgik en grim skilsmisse i fuld offentlighed, der blev afsluttet i 2017.