25 år efter at pigegruppen Spice Girls blev dannet, afslører Scary Spice nu, at hun kom lidt tættere på en af de andre piger, end de før har villet indrømme.

Den i dag 43-årige sangerinde med det borgerlige navn Melanie Brown var fredag på besøg hos Piers Morgan i tv-showet Life Stories.

Og han dansede ikke længe om den varme grød, før han ifølge Mirror spurgte:

»Havde du sex med Geri?«

Fra venstre: Melanie C, Emma, Victoria, Melanie B og Geri i 1997. Foto: JAN JØRGENSEN

Geri Horner, der dengang lystrede efternavnet Halliwell eller kælenavnet Ginger Spice, var gruppens vilde, frække og sexede pige, der især blev kendt for sin korte og nedringede kjole med det britiske flag, Union Jack.

Siden har den 46-årige brite dog lagt den vilde livsstil bag sig og har i dag slået sig ned med sin mand, den stenrige Christian Horner, der er chef for Red Bulls Formel 1-hold, og sine to børn.

Og netop sangerindens nye liv som rigmandsfrue gør, at Melanie Brown var tilbageholdende med detaljerne, efter hun havde nikket 'ja' til Piers Morgans direkte spørgsmål.

»Hun kommer til at hade mig for at sige det, for hun er blevet helt fornem og bor på et landssted, men det var ikke 'en ting'. Det skete bare. Vi fnisede ad det, og så var det dét. Vi var bedste venner. Det skete bare,« siger hun ifølge Mirror om den intime stund, inden hun tilføjer:

Geri Halliwell blev i 2015 gift med Christian Horner i Woburn i det sydlige England. Foto: TOBY MELVILLE

»Nu har jeg sagt det. Hun slår mig ihjel. Det samme gør hendes mand.«

I interviewet afslører hun også, at Geri Halliwell ikke er den eneste, hun har været tæt på. Hun har nemlig også kysset lidt med sin navnesøster Melanie Chisholm - også kendt som Sporty Spice.

Ifølge sangerinden var der dog intet seksuelt over kysset, som blot skulle bruges til at teste Melanie Browns tungepiercing.

Melanie Brown har tidligere antydet, at der skulle være foregået noget mellem nogle af pigerne i bandet, da hun af en journalist blev spurgt, om pigerne havde 'været i seng sammen', skriver Mirror.

Melanie Brown, Geri Halliwell, Emma Bunton og Melanie Chisholm genforenet ved premieren på Spice Girls-musicalen Viva Forever. Igen uden Victoria Beckham, som har holdt sig i baggrunden, og som heller ikke deltager ved den kommende reunion-tour. Foto: Toby Melville

»Mener du sex, eller at vi bare sov i en seng med hinanden? Sex? Lad os bare sige, at jeg har sovet i en seng med dem alle sammen,« svarede hun dengang.

I interviewet med Piers Morgan siger Melanie Brown desuden, at hun håber, Geri Halliwell ikke vil benægte deres intimitet, som jo 'bare var sjov og ballade'.

Det er forløbig heller ikke sket, men Geri Halliwells talsperson har dog nægtet at kommentere historien over for Mirror.

Spice Girls gik i opløsning i 2000, men er kortvarigt blevet gendannet ved flere lejligheder. I 2019 tager de på endnu en reunion-tour - dog uden Victoria Beckham.