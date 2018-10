I sommer trak USA's førstekvinde, Melania Trump, overskrifter, da hun mødte op med en jakke med teksten: 'I really don't care. Do you?' til et besøg hos flygtningebørn ved grænsen mellem USA og Mexico.

Den ikoniske jakke spiller nu en central rolle i en video fra rapperen T.I., hvor en kvinde, der til forveksling ligner førstedame, er iført jakken, mens hun stripper foran rapperen i 'det ovale kontor'.

Videoen er ikke gået ubemærket hen i Det Hvide Hus.

Allerede dagen efter videoen blev lagt ud, faldt reaktionen fra Det Hvide Hus.

Dear 45,

I ain’t Kanye. pic.twitter.com/BCS8nkbn1M — T.I. (@Tip) October 13, 2018

Melania Trumps talskvinde, Stephanie Grisham, opfordrer på Twitter til, at alle boykotter rapperen T.I. med det borgerlige navn Clifford Joseph Harris jr.. Det skriver flere amerikanske medier, herunder Washington Post.

'Hvordan er dette acceptabelt?,' skriver talskvinden på Twitter efterfulgt af hashtaggene 'ulækkert' og 'boykot T.I.'

How is this acceptable? #disgusting #boycottT.I. @Tip https://t.co/HvnFahfsVK — Stephanie Grisham (@StephGrisham45) October 13, 2018

Kvinden, der optræder i videoen, ligner Melania Trumps dobbeltgænger, og siden video kom ud, har hun ikke haft et roligt øjeblik, fortæller hun på sin Instagram-profil. Siden videoen blev slået op, har Melania Trumps dobbeltgænger Melania Marden modtaget dødstrusler.

'Til alle de politiske folk, der truer mig, vil jeg minde jer om, at dette er en musikvideo. Slap af! Jeg er skuespilleren, der spillede #nakedMelania ligesom Alec Baldwin skildrer Trump på Saturday Night Live,' skriver hun blandt andet på sin Instagram og uddyber:

Arkiv Foto: MANDEL NGAN Vis mere Arkiv Foto: MANDEL NGAN

'Nogen vil køre mig over med deres bil. Nogen vil slå mig ned med et baseballbat. Nogle ønsker, at jeg bliver voldtaget og så dræb.'

Selv mener hun, at Melania Trump ikke har nogen grund til at være fornærmet over videoen.

Rapperen selv har lagt videoen på Twitter med den kryptiske tekst: 'Kære 45. Jeg er ikke Kanye', hvilket kan tyde på, han hentyder til mødet præsidenten tidligere på ugen havde med rapperen Kanye West.

Under mødet holdt Kanye West en ucensureret enetale på Trumps kontor, mens han bar kasketten med ordene: 'Make America Great Again.'