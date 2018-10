Det er ikke usædvanligt for den amerikanske præsidentfrue, Melania Trump, at hun modtager kritik for sin påklædning. Men kritik af en bestemt jakke får hende nu til at svare igen.

»Jeg valgte den jakke, for at vise de venstreorienterede medier, som kritiserer mig, at jeg er ligeglad,« siger Melania Trump til ABC News.

Frakken, som Melania har fået massiv kritik for, var trykt med ordene 'I really don’t care, do you?' på ryggen. Melania bar jakken, da hun i juni måned var på besøg hos tilbageholdte flygtningebørn ved grænsen mellem USA og Mexico

Melanie fik meget kritik for jakken, fordi mange frygtede, at valget af jakken var en måde at give udtryk for sin holdning til børnenes situation.

Under et besøg i Nairobi den 5. oktober 2018 bar Melania Trump en hat, der efterfølgende har ført til meget kritik. Foto: Carlo Allegri Vis mere Under et besøg i Nairobi den 5. oktober 2018 bar Melania Trump en hat, der efterfølgende har ført til meget kritik. Foto: Carlo Allegri

Det er ikke første gang, at Melania kritiseres for sin påklædning.

Senest har hun modtaget kritik for, at hun på en tur til Afrika havde en spansk salakot, bedre kendt som en safarihat, på hovedet. Hatten blev oprindeligt båret af spanierne i de spanske kolonier i Asien.

Den kritik havde Melania ikke meget tilovers for.

»Jeg ville foretrække, hvis de være mere interesserede i, hvad jeg gør, end hvad jeg har på,« sagde hun dengang til The Washington Post.