»Jeg arbejder røven ud af bukserne med juledekorationerne, men er der overhovedet nogen, der giver en fuck for det?«

Ordene stammer fra en hemmelig optagelse fra 2018, og den blev lækket til pressen for tre måneder siden. Det var Melania Trump, der i stor frustration udbrød dem.

Hvert eneste år pyntes det Hvide Hus i julens gloriøse farver. Og hvert eneste år er det USA’s førstedame, der står for det.

Men Melania Trump glæder sig til at slippe af med den tjans. I hvert fald hvis man skal tro svenske Aftonbladet, der har besøgt Det Hvide Hus henover julen.

For selv om der som altid er pyntet festligt op i guld, sølv og røde farver, så er det ikke ren kærlighed, der gemmer sig bag dekorationerne. Optagelserne fra 2018 viser med al tydelighed, at det nærmere er en tradition hun har påtaget sig af pligt, end det er af lyst.

Men ordene blev ikke ilde set i offentligheden. Faktisk var der en del, der godt kunne lide det. Det var råt, autentisk og ikke bare den sædvanlige facade, som folk har vænnet sig til at se fra Donald Trumps kone. Så rundt omkring på amerikanske juletræer hænger der i år julekugler med de famøse citater.

I den brede befolkning er Melania Trump mest af alt blevet set som den elegante førstedame, der bare følger med Donald Trump for at se pæn ud og være høflig, men som ikke har vist særligt mange sider af sig selv eller sine værdier. Det fortæller Mary Jordan, journalist hos Washington Post til Aftonbladet.

Hun har under Donald Trumps præsidentembede forsøgt at kortlægge førstedamens personlighedstræk, og efter interviews med mere end 120 personer, der kender Melania Trump, blev det til bogen ‘The art of her deal’. Tilbage står dog stadig billedet af en mystisk kvinde, der ikke blotter sig. Med mindre det altså sker bag lukkede døre, for så uheldigvis at blive lækket til offentligheden.

»Hun vil godt kontrollere sit eget narrativ. Jeg er overbevist om, at Melania ønsker at blive set som en mystisk person. Hun sætter pris på at have et omdømme som en gammeldags filmstjerne, der gemmer sig bag mørke solbriller,« siger Mary Jordan.

Og det står i stærk kontrast til den excentriske Donald Trump, der suger opmærksomheden til sig og altid giver sin mening.

Rygterne har den seneste tid floreret. Nu hvor Donald Trump bliver afsat som præsident, vil de to så gå fra hinanden? Det tror Mary Jordan ikke, men hun tror, at Melania Trump ser frem til at leve en mere anonym tilværelse igen.

Og så slipper hun også for at dekorere Det Hvide Hus.