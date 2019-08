Er du på udkig efter et overdådigt hjem - og har du 95 millioner kroner at spendere på det - skal du læse med her.

Mel Gibsons bolig i Malibu er nemlig til salg for anden gang.

Villaen indeholder ifølge Top Ten Real Estate Deals fem badeværelser og et tilsvarende antal soveværelser.

Hele herligheden spreder sig over et areal på 600 kvadratmeter.

Mon ikke, der er plads til at få en gæst eller to på besøg i den overdådige villa. Vis mere Mon ikke, der er plads til at få en gæst eller to på besøg i den overdådige villa. De blottede planker og jordfarverne er et gennemgående tema i villaen. Vis mere De blottede planker og jordfarverne er et gennemgående tema i villaen. Fra køkkenet fejler udsigten så absolut intet. Vis mere Fra køkkenet fejler udsigten så absolut intet.

Skuespilleren ejer efterhånden en del boliger. Denne købte han i 2018, og dengang gav han omtrent 77 millioner kroner.

Siden har han brugt yderligere penge på at gennemrenovere boligen.

I dag er hjemmet derfor præget af en rustik stil. Træbjælker og varme farver er gennemgående for alle rummene, og køkkenet er inspireret af det franske landkøkken.

I villaens største soveværelse finder man desuden en pejs, en privat balkon og et kæmpe walk-in-closet.

Mel Gibsons villa ligger i dette område. Vis mere Mel Gibsons villa ligger i dette område. Mel Gibsons Malibu-hjem er til salg. Her ses pergolaen. Vis mere Mel Gibsons Malibu-hjem er til salg. Her ses pergolaen. Hvis du ikke kan nøjes med denne pool, er der heldigvis én til tilknyttet villaen. Alternativt kan du få dig en dukkert på din private strand. Vis mere Hvis du ikke kan nøjes med denne pool, er der heldigvis én til tilknyttet villaen. Alternativt kan du få dig en dukkert på din private strand.

Hvis du ikke finder de indendørs omgivelser imponerende, kan du lade dig fascinere af de udendørs.

Villaen er nemlig omgivet af bjerge og skove, og fra terrasserne er der direkte udsyn til Stillehavet.

Derudover tæller udendørsarealet også to pools, en pergola, en indbygget grill, et træningsområde og et gæstehus.

Med i købet får man desuden adgang til en privat strand og et medlemskab i en eksklusiv tennisklub.