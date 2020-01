De fleste kender ham som Mek Pek. Andre kender ham som Mikael Falk Petersen.

Men i virkeligheden hedder han bare Mek Falk.

En dårlig joke for mere end 30 år siden har dog betydet, at man flere steder på nettet kan læse, at den 56-årige entertainer har 'det borgerlige navn Mikael Falk Petersen'.

Men det har han altså ikke, fortæller han nu til B.T.

Mek Pek (tv.) sammen med den rigtige Michael Falch yderst til højre. Desuden ses Anne Dorte Michelsen, Alberte Winding, Nanna Lúders, Elisabeth og Morten Remar. Foto: PETER ELMHOLT Vis mere Mek Pek (tv.) sammen med den rigtige Michael Falch yderst til højre. Desuden ses Anne Dorte Michelsen, Alberte Winding, Nanna Lúders, Elisabeth og Morten Remar. Foto: PETER ELMHOLT

»Det stammer fra et dobbeltinterview, jeg lavede med Michael Falch en gang i 80'erne, hvor jeg pludselig sagde til journalisten: 'Ved du egentlig godt, at jeg også hedder Mikael Falk?' Og så endte artiklen med at få overskriften '2x Michael Falch',« siger Mek Pek til B.T.

Siden blev det falske pseudonym optaget i Politikens Rock-årbog. Og derfra spredte det sig som en steppebrand.

»Det har været meget svært at komme af med igen. Men så har jeg da lært, at man ikke skal prøve at bilde journalister noget ind,« siger han grinende til B.T.s journalist, som naturligvis har tjekket CPR-registeret for at sikre sig, at hun ikke også er blevet snydt.

Og her står Mek Pek altså noteret som 'Mek Falk'. Så skulle dét være på plads.

Mek Pek optræder ved 'Åh Abe'-koncert i Odense i 2006. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Mek Pek optræder ved 'Åh Abe'-koncert i Odense i 2006. Foto: Jeppe Michael Jensen

Mek Pek har ikke selv været så aktiv i kampen for at slippe af med navnet, men da der skulle laves en ny udgave af Politikens Rock-årbog omkring årtusindeskiftet, blev han ringet op og bad i den forbindelse om at få det fjernet.

»Jeg ved ikke, om jeg ligefrem fortryder joken, for der er jo ikke nogen, der har taget skade af en forkert oplysning, og jeg er heller ikke selv kommet galt af sted. Men det er sjovt at se, hvordan den er blevet bragt alle mulige steder og stadig gør det,« siger Mek Pek - som altså hedder Mek Falk.

Ville ikke hedde 'Mek Pik'

Kunstnernavnet med den frække undertone opstod, da den dengang 15-årige Mek Falk begyndte at spille bas i punkbandet 'Lost Kids'.

Her spillede han sammen med 'Jan Jet', 'Bølle', 'Kose' og 'Pussy Punk' - så han skulle naturligvis også have et punknavn.

'Lost Kids' var en århusiansk punkgruppe, som eksisterede fra 1978 til 1982. Mek Pek ses yderst til venstre. Foto: Ole Buntzen Vis mere 'Lost Kids' var en århusiansk punkgruppe, som eksisterede fra 1978 til 1982. Mek Pek ses yderst til venstre. Foto: Ole Buntzen

»Helt fint, bare det ikke bliver 'Mek Pik', for det blev jeg drillet med i skolen' sagde jeg. Og så sagde de: 'Nåh, men så skal du hedde Mek Pek'.«

Navnet holdt ved, da han sideløbende med 'Lost Kids' dannede 'Mek Pek Party Band'.

Derfor var der heller ingen grund til at finde på et nyt, da han langsomt bevægede sig væk fra punkgenren og endte i den helt anden grøft med børnemusik og 'Åh Abe'-koncerter.

»Det var startet som et frækt og provokerende navn, men efter at have heddet det i så mange år til både koncerter og i diverse tv-programmer kunne jeg ikke hedde andet. Til daglig bliver jeg dog bare kaldt Mek, selvom mine børn godt kan finde på at kalde mig Mek Pek. Men så er det altså bare sagt i sjov.«