Entertainer Mek Pek, som har det borgerlige navn Mek Falk, er pludselig blevet mødt af en udfordring på sociale medier.

Han fik nemlig sine Facebook-profiler, hvor han kaldte sig Mek Pek, lukket.

Da han forsøgte at åbne dem igen, måtte han sande, at det var Facebook slet ikke interesseret i, at han gjorde - i hvert fald ikke med eget fornavn navn.

Det skriver kendissen i et opslag, som han har lavet på sin nye profil under navnet Mikael Falk.

Lukningen af profilerne er kommet totalt uden varsel eller forklaring, lyder det fra ham.

'Ja, Facebook har lukket mine Mek Pek-profiler uden begrundelse,« skriver han indledningsvist, inden han fortsætter:

'Da jeg ville aktivere dem igen, meddelte de mig, at Mek Pek og Mek Falk ikke var Facebook-godkendte navne, så de navne kunne jeg ikke bruge længere (efter 16 år på Facebook?).'

Han fortæller, at han var nødt til at udskifte sit navn, før den sociale medie-gigant tillod ham at komme tilbage i folden.

'Jeg kunne simpelthen ikke oprette en ny Mek Pek-profil, så prøvede jeg for sjov med Mikael Falk, så gik den igennem.'

Overfor B.T. har Mek Pek tidligere fortalt, at navnet Mikael Falk, som flere tror, han hedder i virkeligheden, opstod som en joke. Han var i et interview med sanger Michael Falch, da han ikke kunne dy sig og bildte journalisten ind, han også hed Mikael Falk.

»Det har været meget svært at komme af med igen. Men så har jeg da lært, at man ikke skal prøve at bilde journalister noget ind,« har han udtalt til B.T.s journalist.

Noget, han måske i dag ikke er så utilfreds med, da det var et godt alternativ, eftersom Facebook ikke accepterer hverken hans kunstner- eller civile navn i en profil.