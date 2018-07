Thomas Markle er alvorligt bekymret for sin datter, Meghan, efter hun skiftede sin tilværelse som tv-skuespiller ud med et liv som hertuginde af Sussex i det britiske kongehus.

Den 19. maj i år blev hun gift med Prins Harry. Thomas Markle siger, at han kan se ‘smerten i hendes smil'. Det skriver The Sun.

»Jeg kan se det i hendes øjne, jeg kan se det i hendes ansigt, og jeg kan det på hendes smil. Jeg har set hende smile i årevis. Jeg kender hendes smil. Jeg bryder mig ikke om det smil, jeg ser nu,« siger Thomas Markle.

Han tilføjer, at hun måske bare har haft et par dårlige dage, men at han er bekymret for, om hun kan klare presset efter at være trådt ind i den royale familie.

»Jeg tror, hun er udsat for et for stort pres. Der er en meget høj pris at betale for at blive gift ind i den familie,« siger han.

Meghan på officiel opgave med Dronning Elisabeth.

Meghans kalender har ifølge The Daily Mail været tæt pakket siden brylluppet. Det nygifte par har blandt andet været i Irland, deltaget i fejringen af Dronning Elisabeths 92-års fødselsdag og flere officielle arrangementer som for eksempel en åbning af en ny bro. Eksperter i kropssprog har analyseret sig frem til, at hun ved disse optrædener har set lidt nervøs ud.

Prins Harry og Meghan går tur i Dublin, Irland.

Noget tyder på, at Thomas Markle har mindst lige så svært ved at vende sig til, at hans datter er blevet hertuginde, som hun måske selv har. Han har i hvert fald svært ved at forstå, hvorfor hans datter, der før ofte gik i jeans og t-shirt eller korte nederdele, nu skruer sig ned i royale rober.

»Meghan ligner noget fra en gammel film. Vi er i 2018, hvorfor så klæde sig som en i 1930’erne? Hvorfor skal de dække deres knæ?«

Prins Harry og Meghan i åben karret efter brulluppet.

Thomas Markle førte ikke sin datter op ad kirkegulvet, da hun blev gift med Prins Harry. Han var på hospitalet efter en hjerteoperation. I stedet var det Prins Charles, der førte bruden op af gulvet i St George's Kapel i Windsor Castle.