For fans af det britiske kongehus vil navnet Mulroney måske ringe en klokke.

Jessica Mulroney er nemlig en af hertuginde Meghans tætteste veninder, og hun er nu kommet ud i lidt af en debat på sociale medier.

Hun lagde for nylig et billede på sin Instagram-profil, hvor hun bærer knaldrødt badetøj, som har vakt harme hos folk.

Der er nemlig flere, der har sendt hadske kommentarer i Mulroneys retning. Nogle kritiserer, hvad de tror er silikone-bryster, og andre synes, Mulroney er for tynd.

Vis dette opslag på Instagram Brings ten bathing suits... only gets to wear one on a balcony. All work no play in Cayman. I WILL BE BACK to play in the water with the kiddies. Et opslag delt af Jess Mulroney (@jessicamulroney) den 4. Nov, 2019 kl. 11.53 PST

'Flyder silikone godt? Så er der ingen grund til, at dine børn bærer redningsveste. Silikonen i dit bryst burde fint gøre arbejdet,' skriver en bruger.

En anden, som påstår at de godt kan lide Mulroney, hentyder til, at de mener, hendes kropsvægt er for lav.

'Der er ingen tvivl om, at du er en smuk, klog kvinde, og jeg kan godt lide dig, men du bør seriøst spise noget rigtig mad,« lyder det fra en af følgerne.

Jessica Mulroney, der arbejder som kendisstylist, lader dog ikke kritikken stå ubesvaret hen.

Arkivfoto fra hertugen og hertugindens bryllup, hvor Jessica Mulroney deltog. Foto: CHRIS JACKSON Vis mere Arkivfoto fra hertugen og hertugindens bryllup, hvor Jessica Mulroney deltog. Foto: CHRIS JACKSON

'Pas dine egne flydere,' lyder svaret fra Jessica Mulroney.

Jessica Mulroney er meget tætte veninder med Meghan, hertuginden af Sussex, og Mulroneys børn havde blandt andet særlige roller ved det royale bryllup.

Mulroneys tvillingedrenge bar hertugindens slør, og deres lillesøster var blomsterpige.

Veninden Mulroney er gift med den canadiske tv-vært Ben Mulroney, som er søn af tidligere premierminister Brian Mulroney