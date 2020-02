'Det var virkelig skræmmende, men han er den stærkeste mand, jeg kender.'

Sådan siger Meghan Trainor, sangerinde og dommer på britiske 'The Voice', efter hendes far fredag var ude for en trafikulykke.

Gary Trainor var ved at krydse en vej i Los Angeles til fods, da han blev kørt ned af en bil.

Den kvindelige bilist har ifølge TMZ forklaret til politiet, at Gary Trainor var iført mørkt tøj, og at hun ikke så ham, før det var for sent.

I'm with my dad now. Thank you for all your sweet messages. It was all very scary but he is the strongest man I know

Gary Trainor blev hastet til hospitalet, hvor hans tilstand bekrives som værende stabil.

Meghan Trainor har tidligere fortalt, hvor tæt et forhold hun og hendes far har, og hun har ofte haft ham med på den røde løber.

Gary Trainor, der selv er pianist, har desuden støttet og hjulpet sin datter på vej mod en musikkarriere lige siden barndommen, ligesom han har medvirket på to sange fra hendes tidlige EP'er.

Så sent som i sidste måned overraskede han sin datter ved pludselig at dukke op i 'The Voice', som hun er dommer på, hvor han optrådte med hendes meddommer Tom Jones.