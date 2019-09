Der gik chokbølger gennem tennisverdenen, da den 19-årige canadier Bianca Andreescu natten til søndag vandt U.S. Open-finalen over storfavoritten Serena Williams.

Superstjernen Serena havde ellers stor opbakning på hjemmebanen. Ikke mindst royal støtte fra hertuginde Meghan, som havde taget turen til New York uden prins Harry og deres fire måneder gamle søn Archie for at støtte sin ven.

Meghan sad i Serena Williams' loge sammen med blandt andre tennisspillerens mor, Oracene Price, og her kunne de sammen ærgre sig over hendes 6-3, 7-5-nederlag.

Men hertuginden kan mandag glæde sig over, at hun efter længere tids kritik for sin gøren og laden nu får lidt medvind i de britiske medier. Og det skyldes den halskæde, hun bar til tenniskampen.

Meghan Markles halskæde til U.S. Open får stor opmærksomhed i medierne. (Foto: Scanpix/EPA/JASON SZENES) Foto: JASON SZENES Vis mere Meghan Markles halskæde til U.S. Open får stor opmærksomhed i medierne. (Foto: Scanpix/EPA/JASON SZENES) Foto: JASON SZENES

Alt, hvad Meghan ifører sig, har interesse for den engelske presse, og der gik derfor ikke lang tid, før der blev fattet interesse for halskæden. Nu er det blevet opklaret, hvad der står på den, og det viser sig at være en sød hilsen til Harry og Archie.

Der er nemlig tale om et hundetegn fra Mini Mini Jewels, og hun har fået indgraveret et A og et H. A for Archie og H for Harry, skriver Daily Mail, som var først med 'afsløringen'.

Det er første gang, Meghan rejser udenlands alene efter Archies fødsel. Hun har dog været alene til tennis før, da hun støttede Serena Williams under Wimbledon. Også da bar hun en halskæde, dengang blot med et A.

Ifølge Daily Mail rejste Meghan fredag fra London til New York med et almindeligt rutefly. Det sker efter, hun og prins Harry har fået hård kritik for at rejse med privatfly flere gange denne sommer, mens de har prædiket klimaansvarlighed over for pressen og på sociale medier.