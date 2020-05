Efter prins Harry og hans kone, hertuginde Meghan, valgte at træde tilbage som fremtrædende medlemmer af det engelske kongehus, har der været meget snak om deres økonomi.

Det er blandt andet blevet diskuteret, hvordan de skal finansiere deres store sikkerhedsregning, og hvordan parret skal få tilbagebetalt pengene for renoveringen af deres tidligere hjem Frogmore Cottage.

Ifølge den engelske avis Daily Star vil det dog være muligt for hertuginde Meghan og prins Harry at betale huset tilbage, hvis prins Harrys far klarer sikkerhedsregningen.

Parret er flyttet til USA, men det betyder ikke, at de ikke længere har brug for sikkerhedsfolk.

Derfor var der en kæmpe regning for sikkerhedsforanstaltninger på fire millioner pund, svarende til mere end 33 millioner danske kroner, der årligt skulle betales, skriver den engelske avis.

Prins Charles har dog sagt, at han vil hjælpe parret økonomisk.

Han modtager nemlig 21 millioner pund om året, hvad der svarer til lige knap 175 millioner danske kroner om året.

Parret vil derfor være en stor økonomisk byrde mindre, hvis de får hjælp med at betale deres udgifter til deres og sønnen Archies sikkerhed.

Aftalen, som blev lavet, da de frasagde sig rollen som fremtrædende medlemmer i det engelske kongehus, gik på, at parret skulle betale 18.000 pund (lige under 150.000 danske kroner) hver måned for renoveringen af Frogmore Cottage.

Derfor skriver den engelske avis, at parret vil være klar til at begynde at betale omkostningerne for istandsættelsen tilbage, hvis prins Charles støtter dem økonomisk.

Frogmore Cottage blev renoveret, inden parret flyttede ind i det, så det var velegnet til en familie med barn. Omkostningerne for husets renoveringer, som blev betalt af skatteborgerne, løb op i 2,4 millioner pund, svarende til knap 20 millioner danske kr.

Anonyme kilder har tidligere udtalt til avisen The Daily Mail, at prins Charles vil hjælpe parret med op mod to millioner pund (mere end 16,5 million danske kroner).