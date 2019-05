Nu har dronning Elizabeth for første gang set, hvordan hertug og hertuginde Harry og Meghan har indrettet sig i deres fremtidige hjem, Frogmore Cottage.

Det sker meget kort tid før, parret skal have deres første barn.

Den 93-årige dronning besøgte for nyligt hjemmet, som hun selv forærede til parret, da de blev gift.

Udover at have selve dronningen på besøg, har hertugen og hertuginden af Sussex også haft besøg af flere andre fra den nærmeste familie på det seneste.

Hertugen og hertuginden fik deres officielle forlovelsesbillede taget i Frogmore House, som ligger tæt på deres nye bolig Frogmore Cottage. Her ses billedet gengivet på et britisk frimærke. HO / Royal Mail / AFP Foto: HO Vis mere Hertugen og hertuginden fik deres officielle forlovelsesbillede taget i Frogmore House, som ligger tæt på deres nye bolig Frogmore Cottage. Her ses billedet gengivet på et britisk frimærke. HO / Royal Mail / AFP Foto: HO

For eksempel kom storebror hertug af Cambridge, William, og hans kone Kate på besøg, efter de alle havde været til påskegudstjeneste. Det skriver bladet People.

Det var også deres første gang, hvor de fik lov at se det nye hjem. Udover hertug Harrys storebror, så er hertuginde Meghans mor også kommet til England fra sit hjem i Los Angeles i USA.

Selvom det ikke er offentliggjort, hvornår Meghan skal føde, så kan man regne sig frem til, at terminen må være nær.

Hertuginden af Sussex afslørede nemlig, at hun var seks måneder henne tilbage i starten af april måned.

Fem værelser at leve i

Parrets nye hjem er blevet indrettet som et hjem til en enkelt famillie.

Og de kommer angiveligt ikke til at mangle plads, da de og deres kommende familiemedlem kan boltre sig i et hjem, der har fem soveværelser.

Frogmore Cottatge ligger på en grund som hører til Windsor Castle, slottet hvor parret blev gift.

Tidligere har det været hjem for dronning Charlottes ugifte døtre helt tilbage i 1790.