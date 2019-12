Husker du reality-programmet 'Deal or No Deal', der i den danske udgave havde Casper Christensen som vært?

Programmet, hvor 26 kvinder kom ind med hver deres kuffert, der indeholdt et beløb. Deltagere med meget held i sprøjten kunne vinde hele to millioner kroner .

I den amerikanske udgave af programmet var Meghan Markle en af de 26 kvinder, og hendes kuffert havde nummer 24. Det skriver Page Six.

Kufferten skal nu sælges på auktionen 'A Collector's Ransom Auction' i Hollywood fra 17 til 19 december - og det er bestemt ikke for et beskedent beløb.

Således forventes den at blive solgt for et sted mellem 27.000 og 40.000 kroner. Kufferten skulle være i fin stand.

Ifølge Page Six er kufferten lavet af aluminium og kan låses ved hjælp af en hængelås.

Hertuginde Markle var en del af 'Deal or No Deal' fra 2006 til 2007, men hun gjorde ikke det store væsen af sig.

Det fortalte værten på det amerikanske realityshow Howie Mandel sidste år, hvor Markle skulle giftes med prins Harry. Han udtalte, at han ikke kunne huske, at hertuginden havde deltaget i showet.

Meghan Markle var en del af 'Deal or No Deal' fra 2006 til 2007. Foto: MICHELE SPATARI Vis mere Meghan Markle var en del af 'Deal or No Deal' fra 2006 til 2007. Foto: MICHELE SPATARI

Meghan Markle blev for alvor kendt på verdensplan, da hun medvirkede i tv-serien 'Suits', der rullede over tv-skærme for første gang i 2011.

Her spillede hun karakteren Rachel Zane, der arbejder sig op gennem hierarkiet i et advokatfirma i New York i USA.

Hun forlod serien, fordi hun skulle giftes med prins Harry. De blev gift i maj 2018.

Hertuginden er 38 år gammel, og hun er oprindeligt fra Los Angeles i USA.