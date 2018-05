Selvom det kun er ti dage siden, at han åbent sendte en gevaldig sviner afsted mod sin halvsøster, Meghan Markle, da han i et brev til Prins Harry advarede ham mod at gifte sig med hende, så håber Thomas Markle Jr. på at komme med til det kongelige bryllup.

Det gør han klart i et nyt åbent brev bragt i det kulørte magasin In Touch.

‘Det sårer mine følelser, at jeg ikke er inviteret sammen med resten af familien. Men det er ikke for sent at sende mig og resten af familien en invitation,’ skriver han

Den melding kommer efter, at han i sit første brev skrev til prins Harry: ‘Dit falske eventyrbryllup er den største fejltagelse i kongehusets historie.'

Videre lød det: ‘Det er ikke for sent. Meghan Markle er tydeligvis ikke den rigtige kvinde for dig.'

Nu beklager han sit første brev - tilsyneladende i troen om, at det giver ham en plads ved de hvide duge til den kongelige festmiddag.

‘Meg, jeg ved, at jeg ikke er perfekt - det er der ingen i vores familie, der er, som jeg er sikker på, at du læst. Men god, dårlig eller perfekt - vi er den eneste familie, du har.’

‘Jeg er ked af at have luftet mine frustrationer om, at han burde aflyse det (brylluppet, red.), men jeg var skuffet og forvirret over ikke at blive inviteret. Jeg ønsker jer virkelig kun det bedste,' skriver han videre og appellerer til, at Meghan Markle husker, at familier bør stå sammen.

'Vi burde alle være der, så vi kan vise vores kærlighed og støtte dig på din bryllupsdag, fordi det er hvad familier gør. For ikke at nævne, hvor længe siden det er, at vi har set hinanden.'

Thomas Markle Jr. har tidligere mere eller mindre direkte beskyldt Meghan Markle for, at deres far er gået fallit. Faderen understøttede hende, da hun forsøgte at skabe sig en karriere som skuespiller, hævder han.

»Hvad er det for en person, der begynder sin karriere ved at bruge sin egen far, indtil han går konkurs, og så glemmer alt om ham og efterlader ham ruineret i Mexico, hovedsageligt på grund af hendes gæld. Og når det bliver tid til at betale ham tilbage, så glemmer hun alt om sin egen far, som om hun aldrig har kendt ham,« har han sagt i et tv-program.

37 årige Meghan Markle 33-årige prins Harry skal giftes i Windsor Castle 19. maj.