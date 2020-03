I januar skabte Prins Harry og Meghan Markle opmærksomhed verden over, da de ønskede at træde tilbage som fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus.

Siden har parret opholdt sig meget i Canada, hvor de har holdt lavt profil, men nu er både Prins Harry og Meghan Markle rejst til Storbritanien for at deltage i et officielt arrangement, der finder sted torsdag aften.

Det er første gang, at parret viser sig offentligt sammen siden den 7. januar - altså dagen før, de annoncerede, at de ville trække sig tilbage, skriver Skynews.

Billeder viser parret gå sammen under en paraply i Londons regnvåde gader. Meghan Markle iført en lys blå kjole, mens Prins Harry går ved hendes side i matchende mørkeblåt jakkesæt.

Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Foto: TOBY MELVILLE

Begge ser glade ud og smiler til kameraerne gennem regnen.

Anledningen er, at den årlige Endeavour Fund Awards finder sted i Mansion House i London torsdag aften.

Arrangementet skal hylde sårede, skadede og syge mænd og kvinders præstationer i sportslige aktiviteter det seneste år.

Sidste gang Meghan Markle blev set offentligt var altså dagen før parrets store nyhed kom ud.

Det skete ved et arrangement på den canadiske ambassade i London.

Dagen efter kom så chok-nyheden, og Meghan Markle fløj til Canada, hvor hun har opholdt sig siden.

Parret skal udføre en række andre officielle opgaver på vegne af Kongehuset, inden de officielt træder ud af det engelske kongehus 31. marts.

Deres sidset officielle optræden sammen som kongelige bliver efter alt at dømme under markeringen af Commonwealth Day i Westminister Abbey den 9. marts, skriver Skynews.