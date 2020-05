Hertuginde Meghan taber første slag i søgsmålet mod tabloidavisen The Mail on Sunday.

Hertuginden er gået i krig mod flere tabloidaviser, som hun og prins Harry mener har krænket hendes privatliv.

Fredag gjorde retten det dog klart under en retshøring, at store dele af hendes søgsmål er 'irrelevante'. Det rapporterer Sky News.

Hertuginden har trukket avisen i retten, fordi den trykte et brev i søsteravisen Daily Mail. Et brev, som Meghan Markle skrev til sin far, før hun blev gift med prins Harry.

Brevet indeholdt angiveligt private informationer - deriblandt en opfordring fra Meghan til sin far, hvori hun bønfaldt ham om at holde sig væk fra pressen.

Retten afgjorde fredag, at tre aspekter af Meghans søgsmål skal fjernes, da de er 'irrelevante'. Dommeren påpegede dog, at belslutningen kan omgøres.

Meghan har sagsøgt avisen for i alt fem artikler - to af dem blev udgivet i Mail on Sunday, mens de tre andre blev udgivet på MailOnline. I alle fem artikler indgik dele af hendes håndskrevede brev til faderen, Thomas Markle. Brevet blev sendt i august 2018.

Meghan Markle har anklaget avisen for at have ageret 'uærligt' ved at udelade visse dele af brevet. Denne anklage afviste retten under høringen fredag. Høringen har til formål at gennemgå anklagepunkterne inden selve retssagen.

En talsmand for hertuginden siger, at kendelsen 'meget klart viser, at kerneelementerne af sagen står ved magt'. Derfor er det altså kun første slag, som hertuginde Meghan har tabt.

Ifølge talsmanden er man dog overrasket over, at retten ikke finder 'uærlig opførsel' relevant.

The Mail on Sunday har tidligere forsvaret deres beslutning om at publicere brevet, da de mener, at der er en 'enorm og berettiget offentlig interesse for den royale familie og deres aktiviteter, adfærd og opførsel.'

«Dette gælder ikke blot deres offentlige opførsel, men også deres personlige og familiære forhold, fordi de er nødvendige for, at monarkiet fungerer, som det skal,« udtalte avisen tilbage i januar.