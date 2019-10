Siden prins Harry for to år siden erklærede sin kærlighed til Meghan Markle, har hun trukket masser af overskrifter i den britiske presse.

Den tidligere skuespiller, der også har været gift før, er ikke faldet i alles smag, og en ny undersøgelse løfter nu sløret for en del af forklaringen.

En undersøgelse lavet blandt den britiske befolkning for underholdningsmediet Tatler viser, at 39 procent af briterne synes, at Meghan Markle er dobbeltmoralsk, fordi hun og prins Harry taler om at passe på klimaet, samtidig med de har fløjet en række gange i private fly hen over sommeren.

45 procent af briterne angiver i samme undersøgelse, at de mener, at Meghan Markle ikke er god for det britiske kongehus. Flertallet på 55 procent synes dog, at hun er et aktiv for den royale familie.

Prins Harry, Meghan Markle og deres lille søn, som parret blev forældre til i maj i år. Foto: POOL

23 procent af de adspurgte briter mener, at prins Harry og Meghan Markle, der har fået titlen hertuginde af Sussex, burde forlade Storbritannien og bosætte sig i Los Angeles i USA i stedet for, skriver Daily Mail.

Siden Meghan Markle og prins Harry blev gift i maj sidste år, har hun ændret på, hvordan de royale normalt optræder.

Blandt andet, fordi hun åbent har været fortaler for kvinders rettigheder og klimaet.

Men en del briter mener, at det er hyklerisk, når hertuginden på den ene side taler om at beskytte klimaet, mens hun samtidig bruger privatfly.

Meghan Markle, Hertuginden af Sussex, har været i modvind i de britiske medier, fordi hun har talt om at passe på klimaet samtidig med, at hun og prins Harry har fløjet i privatfly. (Photo by Michele Spatari / AFP) Foto: MICHELE SPATARI

Tidligere på ugen var Meghan Markle og prins Harry hovedpersoner i en dokumentar, hvor de fortalte om de problemer, det har medført for dem at være i mediernes søgelys.

Her fortalte hun, at hendes britiske venner advarede hende mod det liv, hun takkede ja til med sit ja til den britiske prins.

Og mange mener også, at medierne ikke er fair over for Meghan Markle. I Tatlers undersøgelse, der er gennemført blandt 2016 briter, svarer 40 procent, at medierne ikke har givet Meghan Markle en ordentlig behandling. 27 procent af dem mener, det er drevet af racisme.

Før Meghan Markle blev gift med prins Harry, arbejdede hun som skuespiller, og hun har medvirket i den populære amerikanske serie 'Suits'.