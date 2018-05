Ovenover ses en video af det royale par Meghan Markle og Prins Harry lige efter annonceringen af forlovelsen.

Meghan Markle og Prins Harry udskyder deres bryllupsrejse. Efter brylluppet d. 19. maj vil parret vende tilbage til arbejdet, i stedet for at skynde sig på bryllupsrejse.

Det skriver den britiske avis The Telegraph.

Det royale par har valgt at udskyde deres bryllupsrejse for at gå direkte tilbage til arbejdet ugen efter brylluppet om knap to uger. Allerede få dage efter brylluppet den 21. maj vil Meghan Markle og Prins Harry vise sig offentligt som et gift par for første gang.

Dette gør de for at vise offentligheden, at de er et gift par, og til denne forsamling, siger rygterne, at parret vil være fokuseret på velgørenhed og organisationer.

På deres bryllupsnat skal det nygifte par overnatte hos dronningen på Windsor Castle sammen med deres familie, efter de har holdt en glamourøs fest på 'Frogmore House', som er en del af slottet.

Deres bryllupsrejse består blandt andet af en tur til Sydney, hvor de skal se Prins Harrys eget sportsevent for handicappede personer, 'Invictus Games'.

Rygterne lyder også på, at parret overvejer at tage til Seychellerne, Hawaii, Malawi og Namibia i forbindelse med sin bryllupsrejse. Det er dog ikke noget, der endnu er blevet bekræftet.

I november sidste år blev britiske Prins Harry forlovet med den amerikanske skuespillerinde Meghan Markle - bedst kendt fra tv-serien 'Suits'.

Den 19. maj skal parret give hinanden 'ja' for endelig at kunne forenes som et gift par.

Det er dog ikke en forlovelse, der har gået stille hen. Meghan Markles familie især, har haft stor opmærksomhed, da hendes stedbror bland andet har været ude og advare Prins Harry om at gifte sig med Meghan Markle, samt fortalt, at han ikke er inviteret til brylluppet.

Det lader dog ikke til at have påvirket forlovelsen, der skal afholdes på Dronning Elizabeths slot, Windsor Castle.

En del af den meget omtalte gæsteliste til brylluppet er blevet offentliggjort og i blandt de heldige er Spice Girls, Serena Williams, Ed Sheeran og holdet fra 'Suits'.

Derudover er 2.640 pladser reserveret til offentligheden.