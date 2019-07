Som mange ved, så har hertuginden af Sussex, Meghan, ikke altid gjort sig i den royale arena. Hun har en fortid som succesfuld skuespillerinde, hvor hun medvirkede i tv-serien 'Suits' igennem syv sæsoner.

Og netop sin fortid jokede hertuginden med overfor en gammel skoleven, hun mødte for nyligt.

Hun mødte nemlig skuespiller og komiker Billy Eichner, som lægger stemme til 'Timon' i den nye udgave af 'Løvernes Konge.'

Det viser sig, at Eichner og hertuginden har studeret sammen på college, hvor de begge havde hovedfag i teater.

De to mødte så igen hinanden, da der var premiere på 'Løvernes Konge' i London, og her fik de udvekslet et par ord.

Hertuginden lykønskede Eichner med hans karriere, hvortil han havde sagt det samme til hende.

»Og så sagde hun 'ja, tingene tog jo lidt en drejning for mig,« beretter skuespilleren på programmet 'Today with Hoda and Jenna' ifølge People.

Hertuginde af Sussex, Meghan, og Billy Eichner kendte ikke hinanden, da de gik i college, men de har gået der på samme tid, forklarer han.

De to gik på Northwestern University, som er en uddannelsesinstitution, der ligger i den amerikanske by Chicago.

Ved premieren i London mødte hertuginde Meghan og prins Harry foruden Eichner også Beyoncé og ægtemanden Jay Z.

De to par udveklede blandt andet gode råd om at være forældre, og der blev givet kindkys og givet hånd.

Hertuginden af Sussex er officielt stadig på barsel med sønnen Archie, som kom til verdenen den 6. maj i år.