I øjeblikket er den britiske hertuginde Meghan og prins Harry på royal rundrejse. På grund af Hertugindens graviditet har parret 20 læger med sig, som de kan ringe til på alle tider af døgnet.

»Meghan har et kæmpe team med sig, der skal sørge for, de er til rådighed på alle tider af døgnet, hvis noget skulle gå galt. Alle lægerne er blevet nøje udvalgt og har tavshedspligt,« siger en kilde angiveligt til mediet Daily Star.

Teamet siges at være en kombination af to fødselslæger, tre jordmødre, tre anestæsilæger, fire kirurgiske medarbejdere, to sygeplejersker, som er specialiseret i børn, fire børnelæger, en laboratorietekniker og fire 'ledere'.

Ligesom Meghans svigerinde Kate Middleton, skal Meghan føde i den private fløj 'Lingo' på det private hospital St. Mary Hospital i Paddington i London. Det koster omkring 6000 pund pr. nat - svarende til lidt over 50.000 kroner.

Prins Harry og hertuginden Meghan er i øjeblikket på royal rundrejse. Lige pt. er de på New Zealand. Det er efterhånden også ved at være tydeligt, at Meghan venter en baby. Dominic Lipinski/Pool via REUTERS Foto: POOL Vis mere Prins Harry og hertuginden Meghan er i øjeblikket på royal rundrejse. Lige pt. er de på New Zealand. Det er efterhånden også ved at være tydeligt, at Meghan venter en baby. Dominic Lipinski/Pool via REUTERS Foto: POOL

På den luksuriøse fødselsstue er der satellit-tv, radio, køleskab og wifi.

Der bliver også tilbudt massage og særlige, eksklusive menu'er, der kan blive strikket sammen alt efter behov.

For to uger siden fødte Pippa Middleton, Kate Middletons søster, sit første barn - en lille dreng - på selvsamme hospital i samme private fløj.

Hertuginde Kate har også født alle sine tre børn samme sted, ligesom prinsesse Diana fødte både prins William og Harry i den private Lingo-fløj.