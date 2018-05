Etta Ng, Jackie Chans datter, fortæller, at hendes familie har taget afstand til hende på grund af hendes seksualitet. Etta Ng er lesbisk, og forklarer i en ny video, at både venner og familie ikke har villet hjælpe hende, og at hun har boet på gaden med sin kæreste i en måned.

Det skriver People.

18-årige Etta Ng, Jackie Chans datter, fortæller i en video, hun har lagt på YouTube, at hun er blevet afskåret fra sin familie, fordi hun er lesbisk.

Hun bor som en hjemløs på gaden, og i en måned har hun sovet under en bro med sin 30-årige kæreste, Andi Autumn, der også mener, hun har mistet sin omgangskreds, fordi hun sprang ud.

After all these years of negativity, living in shame and being afraid of the world I've come to the conclusion that it's easier to accept that I am never meant to love or be loved. Especially as a lesbian in a culturally sensitive society I would be doing my family a favour staying hidden, silent, sit and behave like I've been instructed all my life. but Then you came along and proved me wrong, I deserved to be happy, love and be loved. @andiautumn you Accepted every single part of me. The good, the bad and the crazy You opened my heart and mind to all the good in this world, kissed every scar I have. 2017 has been a complicated year, I've faced so much that was meant to break me and it would have but you kept me strong all the way. You Everything and more, I love you so so much princess ~Happy Early 9 month anniversary 2/14/17 ~ Et opslag delt af @ stolenmilktea den 13. Okt, 2017 kl. 3.55 PDT

Jackie Chan, bedst kendt fra filmen 'Kung Fu', havde for mange år siden en affære med Etta Ngs mor, Elaine Ng, imens han var gift med Joan Lin.

Elaine Ng blev under affæren gravid, og i 1999 kom Etta Ng til verden.

Etta Ng har derfor aldrig haft et forhold til sin kendis-far, som Forbes vurderer til at have en formue på intet mindre end over 300 millioner kroner.

Det var først i 2004, da Etta Ng var fem år gammel, han for første gang omtalte Etta Ng offentligt. I et interview udtalte han, at han har fejlet i forhold til sin datter, og at han ikke ved, hvordan han skal behandle hende.

I YouTube-videoen, Etta Ng har lagt ud, fortæller hun, hvordan hverken familie eller venner vil hjælpe hende, og at hun lever i frygt for at blive adskilt fra sin kæreste, hvis de i sidste ende bliver nødt til at sove på herberg.

Hun mener, hendes familie lider af homofobi.

»Jeg har bedt min familie om hjælp. Men alle bliver ved med at sige, vi skal flytte på herberg, fordi de ved, vi vil blive adskilt fra hinanden. Jeg forstår det ikke. Vi har været hos politiet, på hospitalet, besøgt LGBTQ-herberg, og alle er ligeglade med os. Vi er to personer, der er forelskede, der prøver ikke at blive adskilt, og så prøver alle at ødelægge det hele bare fordi - jeg forstår det ikke - jeg elsker hende,« fortæller Etta Ng i videoen.

På trods af, at det unge par lever på gaden, og hævder, ingen vil hjælpe dem, modtager de en del negative kommentarer på internettet fra folk, der mener, de bør få et arbejde som andre mennesker gør for at kunne leve.

Blandt andet er der en bruger, der skriver.

'Jeg har nogle spørgsmål. Hvad har I gjort for at finde et arbejde? Hvad har I gjort hele jeres liv for at hjælpe jer selv? Har i lagt ansvaret for jeres eget liv fra jer? Hvorfor er det vores ansvar at hjælpe jer, når I decideret intet har bevist for os om, at I har prøvet på noget?'

En anden bruger skriver.

'Hvad er mening med at nævne Jackie Chans navn? Lyder som om, nogle vil prøve at tale ham ned, fordi han ikke hjælper to voksne mennesker. Du er 18 år, søde. Velkommen til den virkelig verden, hvor man kan gå ud og få et arbejde! Det gjorde jeg selv, da jeg var 16 år, så det er jeg også sikker på, du kan. Din kæreste på 30 år skulle allerede have haft et job. Lyder som om de her to kvinder bare prøver at manipulere Jackie til at give dem penge og støtte dem. Skam jer.'

Etta Ng og hendes kæreste, Andi Autumn, har været kærester siden februar sidste år.

Andi Autumn er kendt fra Instagram, hvor hun har over 100.000 følgere.

Etta har tidligere udtalt, at hun ikke er vred på sin far, men har også udtalt, at han aldrig har ønsket at se hende, og at hun derfor ikke ser ham som sin far.