Sangerinden Ariana Grande har fået en ny kæreste kort tid efter, hun er blevet spottet med sin nu tidligere kæreste Mac Miller.

I maj annoncerede Ariana Grande og Mac Miller, at de var gået fra hinanden efter to års forhold. Men kærligheden virker hurtigt til at blomstre for 24-årige Ariane Grande, der allerede nu har fundet sig en ny kæreste.

Den heldige hedder Pete Davidson, og er kendt fra det amerikanske tv-program 'Saturday Night Live', der tilfældigvis også lige er blevet single.

Det skriver det amerikanske medie E-news.

Det nyforelskede par har allerede bekræftet forholdet via det sociale medie Instagram.

Her har sangerinden lagt et billede op på sin profil, hvor 24-årige Pete Davidson kysser hende kærligt på kinden med armene rundt om hende med teksten 'jeg tænkte dig ind i mit liv'.

i thought u into my life woah ! look at my mind Et opslag delt af Ariana Grande (@arianagrande) den 31. Maj, 2018 kl. 12.51 PDT

Også Pete Davidson har lagt et billede op af dem sammen, hvor de er udklædt i Harry Potter-kostumer med dertilhørende tekst, hvor der står 'hemmelighedernes kammer er åbnet'.

the chamber of secrets has been opened ... Et opslag delt af Pete Davidson (@petedavidson) den 30. Maj, 2018 kl. 10.00 PDT

Også han var indtil for nyligt i et andet forhold med den 24-årige komiker Cazzie David.

Flere anonyme kilder fortæller til Huffington Post, at forholdet mellem Ariana Grande og Pete Davidsen kun 'lige er begyndt' og er 'meget afslappet'.

Det nye par er ikke de eneste, der har fundet kærligheden via tv-programmet 'Saturday Night Live'.

Skuespilleren Ben Affleck dater Lindsay Shookus, der er producer på showet, og Scarlett Johansson danner i øjeblikket par med Colin Jost, der er manuskriptforfatter.



Bruddet med Mac Miller skulle efter sigende være på grund af, at de begge har travlt med arbejde. Bruddet skulle have været udramatisk, og de udtrykker begge, at de er forblevet venner.

Parret blev sidst set sammen til Oscar-uddelingen i februar. Her blev de spottet til Madonnas eksklusive efterfest.