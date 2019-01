Smukke kendisser og glamourøse Hollywood-events betyder mange penge, men til weekendens Golden Globes-uddeling blev det for meget for en af de amerikanske kæmpestjerner.

Jamie Lee Curtis, som er kendt under tilnavnet 'the body', var ikke tilfreds med at blive trukket ind i et reklamestunt for et vandfirma.

En pige, som stod på den røde løber til Gloden Globes-uddelingen, er blevet et internetfænomen.

Folk morer sig over, at hun var at finde på en lang række billeder med skuespillere.

Pigen, kaldet Fiji Water Girl, er også fanget på et billede bagved Jamie Lee Curtis, men det var 'Halloween'-stjernen bestemt ikke tilfreds med.

»Jeg flyttede mig specifikt væk fra de åbenlyse promoveringer af Fiji og Moet (et kildevandsmærke og en champagne, red.), hvor unge kvinder med bakkerne fyldt af varer stod tæt på et bestemt kamera,« skriver skuespillerinden på sin Instagram-profil.

Heller ikke på den røde løber skjulte stjernen sin modvilje mod at blive fanget på fotografier med de to mærker i baggrunden.

»Jeg vidste, der var en fotograf parat der, og jeg rykkede mig væk, mens jeg sagde højt, at jeg ikke havde lyst til at gøre reklame for nogle af dem,« skriver hun.

Hun har fået over 100.00 'likes' på sit Instagram-opslag.

Vis dette opslag på Instagram So, my husband, who doesn’t look at a lot of show business news sites, just mentioned that I was on the CNN website. I specifically moved away from the blatant promotions by Fiji and Moet where young women with their trays filled with their wares stood near a designated camera. I knew why there was a photographer poised there and I moved away as I said out loud that I didn’t want to be doing advertising for either. Clearly this angle shows that I moved from her being behind me and yet from the side it still happens. The sponsors of events need to get permission from people when they get them to take their picture next to products. Et opslag delt af Jamie Lee Curtis (@curtisleejamie) den 8. Jan, 2019 kl. 5.14 PST

Pigen med vandflaskerne udtaler dog, at hun slet ikke arbejdede på at komme med på billederne.

Modellen, der var hyret til at uddele Fiji-kildevand, hedder Kelleth Cuthbert, og hun siger til magasinet Glamour, at hun prøvede at komme ud af billederne.

Hun kunne ses på billeder med kendisser som Jim Carrey, Dakota Fanning, Idris Elba og Amy Adams.

Jamie Lee Curtis er blandt andet kendt for gyserfilmen 'Halloween' og komedien 'Fisken de kaldte Wanda.'

Sidstnævnte skaffede hende en nominering til en Golden Globes-pris.

Hun har i alt været nomineret syv gange og har vundet to Golden Globes.

Denne Golden Globes-prisuddeling var den 76. af sin udgave, og 'Bohemian Rhapsody' var en af de film, der høstede flere priser - blandt andet den meget eftertragtede i filmkategorien drama.