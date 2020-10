Det var ikke bare familie og venner, der så til, da MMA-kæmperen Mark O. Madsen tilbage i august tævede amerikaneren Austin Hubbard i en UFC-kamp.

Der var også store stjerner, der fulgte med fra sidelinjen.

Det fortæller den tidligere bryder i en ny podcast hos SpilXperten, hvor han blandt andet snakker om, hvad der sker i kulissen bag UFC, og hvilke personligheder, der dukker op for at blive set.

»UFC er en nærmest magisk størrelse, og det er blevet stedet, hvor man skal ses. Vi snakker Donald Trump, der pludseligt dukker op til et UFC-stævne,« siger Mark O. Madsen blandt andet i podcasten.

Her fortæller han også, hvilken filmstjerne der dukkede op under hans seneste kamp.

»(...) under min kamp i Las Vegas, ligger jeg ovenpå Austin Hubbard og får kigget ud til siden og ser en mand med spændende briller,« siger Mark O. Madsen i podcasten og fortsætter:

»Og først efterfølgende går det op for mig, at det var 'Iron Man', altså Robert Downey Jr., der sad derude.«

»Jeg bildte mig selv ind, at han heppede på mig,« griner han videre, da han bliver spurgt, hvorvidt Hollywood-stjernen holdt med ham eller Austin Hubbard i kampen.

Skuespilleren Robert Downey Jr. Foto: VALERIE MACON Vis mere Skuespilleren Robert Downey Jr. Foto: VALERIE MACON

Mark O. Madsen, der stammer fra Nykøbing Falster, påpeger endvidere, at karrieren som MMA-kæmper i UFC ikke kan sammenlignes med hans tidligere karriere som bryder.

»Det er en meget farverig verden at træde ind i – speciel for en gut fra Falster med begge ben velplaceret nede i den dejlige muld,« siger han.

I podcasten fortæller han også, at han først føler, at han har toppet, når han har trykket hånd med Hollywoodstjernen Dawyne 'The Rock' Johnson, som bekendt er tidligere bryder – ligesom Mark O. Madsen.

Du kan høre hele podcasten her.