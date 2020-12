Megan Markels svoger, Mark Phillips, er blevet anklaget for at have slået sin kone, altså hertugindens søster.

Voldsepisoden skulle være sket efter hans kone Samantha Markle, der sidder i kørestol, havde bedt om hjælp til at komme på toilettet, skriver New York Post.

Nu er den 62-årige mand anklaget for at have slået sin hustru i deres hjem i Lakeland i Florida den 14. december.

Mark Phillips blev taget med til Polk County fængslet i byen og er efterfølgende blevet løsladt, mens han afventer sin retssag.

56-årig Samantha Markle forklarede til politiet, at hendes mand havde slået hende i højre side af ansigtet. Han skulle ifølge hende være blevet irritabel, da hun bad om hjælp til sit toiletbesøg.

Kort efter havde han forladt hjemmet, men blev hurtigt fundet og tilbageholdt af politiet.

For år tilbage, da parret boede i Albuquerque i delstaten New Mexico, blev politiet flere gange ringet op fra hjemmet. Mindst en af episoderne involverede hustruvold.

Desuden har Mark Phillips også haft en del kontroverser med Samantha Markles tidligere mand. De to har blandt andet haft flere tilhold til hinanden.