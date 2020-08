I filmen 'Rogue' spiller hun en benhård militærkvinde. Iført kampuniform leder hun et hold soldater på en redningsaktion. Det er blodigt og brutalt.

Og noget helt andet end det, man tidligere har set Megan Fox lave. I mange år har hun rolle efter rolle spillet det sexede, kvindelige indslag. Og det har haft følger, fortæller hun.

Det sker i et interview med ET, hvor hun uddyber, at hun længe ikke troede, at hun kunne spille andet.

Godt nok er hun blevet tilbudt flere militærroller gennem tiden, men efter mange år i babe-rollen troede hun ikke, hun ville kunne yde dem retfærdighed..

»Jeg følte, at jeg aldrig ville kunne være overbevisende. Jeg vidste, jeg ikke kunne klare det. Jeg ville aldrig ramme kropssproget rigtigt. Jeg ville ikke kunne ramme tonelejet. Jeg havde ikke selvtilliden.«

Men så kom muligheden med 'Rogue'. Og hendes sjette sans fortalte hende, at hun skulle gribe den. At hun skulle ændre sit liv og tage kampen mod det, hun oplevede som sexisme og stereotype kvinderoller op.

»Det var, som om universet forsøgte at fortælle mig noget.«

Megan Fox fortæller, at den erkendelse, Metoo-bevægelsen har medført i Hollywood, har givet hende oplevelsen af, at folk bakker op om hende.

At folk ikke længere forsøger at lukke munden på hende, når hun italesætter sine egne erfaringer med sexisme. Men hun er dog stadig forbeholdende.

»Helt ærligt, er nogle af mine oplevelser frygtelige. Men jeg føler mig ikke komfortabel med at fortælle min historie. Og jeg ville nok heller ikke gøre det, for jeg ønsker ikke at jorde nogen,« fortæller hun blandt andet.

Hun uddyber, at hun heller ikke er sikker på, at hendes fortællinger vil blive taget godt imod. For selvom vi er nået et stykke, er vi ikke i mål:

»Jeg gennemgår nogle ting for tiden, hvor opfattelsen stadig er meget misogynistisk, sexistisk og ensidig.«

»Af en eller anden årsag er folk ofte hurtige til at kalde mig dum, overfladisk eller en luder. Hvilket er skørt. For jeg var i det samme forhold i 15 år.«

»Folk har bare accepteret, at det er sådan, jeg er, og sådan har det været i over et årti.«

Megan Fox fik sit skuespilgennembrud i 'Transformers', og har siden medvirket i mange andre film og serier.

Hun er desuden model og været på forsiden af magasinerne Maxim, Rolling Stone og FHM. Sidstnævnte kårede hende i 2008 som verdens mest sexede kvinder.