Efter at have været genforenet i knap tre år trækker Megan Fox nu officielt sin begæring om at blive skilt fra skuespilleren Brian Austin Green tilbage.

Parret gik efter fem års ægtesskab fra hinanden tilbage i 2015, men blot året efter kunne den 32-årige skuespillerinde vise en fin babybule frem og fortælle, at hun og Brian Austin Green skulle have deres tredje barn sammen.

Og nu går hun - ifølge E News - altså hele vejen og annullerer den omtalte skilsmisse.

Parret blev gift i 2010 og havde dannet par i intet mindre end 11 år, da Megan Fox anmodede om at blive skilt fra sin 13 år ældre mand.

Megan Fox og Brian Austin Green har haft et kaotisk kærlighedsliv, men kan tilsyneladende ikke undvære hinanden.

Forholdet mellem de to filmstjerner har dog hele vejen igennem været fyldt med god gammeldags Hollywood-drama.

Megan Fox nåede blandt andet at afbryde parrets tre år lange forlovelse i 2009, hvorefter Brian Austin Green i 2010 måtte fri igen, før de måneden efter kunne kalde sig mand og kone efter en ceremoni på Hawaii.

Parret mødte hinanden under indspilningerne til tv-serien Hope & Faith i 2004, da Megan Fox blot var 18 år gammel, mens Brian Austin Green var 31 år gammel.

Megan Fox er bedst kendt for sin rolle som den kvindelige hovedrolle i blockbuster-filmene Transformers, hvor hun spiller over for Shia Labeouf. Hendes noget ældre ægtemand fik sit gennembrud som David Silver i serien Beverly Hills.