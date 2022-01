Et af Hollywoods mest omtalte par skal giftes.

Den 31-årige rapper Machine Gun Kelly har nemlig været på knæ for den 35-årige skuespiller Megan Fox og fået et rungende ja.

Det fremgår af den video af frieriet, som Megan Fox har lagt på sin Instagram.

'Efter at have vandret gennem helvede sammen og have grint mere, end jeg nogensinde troede muligt, spurgte han mig, om jeg ville gifte mig med ham. Og som i alle liv før dette og i alle liv, der følger, sagde jeg ja . Og så drak vi hinandens blod,' skriver skuespillerinden.

I en sammenklippet video på sin Instagram deler Megan Fox frieriet, der foregik på et luksushotel i Porto Rico. Foto: @meganfox/Instagram Vis mere I en sammenklippet video på sin Instagram deler Megan Fox frieriet, der foregik på et luksushotel i Porto Rico. Foto: @meganfox/Instagram

Machine Gun Kelly friede tirsdag uden for Spa Botánico på luksushotellet Ritz-Carlton Dorado Beach i Puerto Rico.

'Under de samme grene, som vi forelskede os under, tog jeg hende tilbage for at spørge, om hun ville gifte sig med mig,' skriver rapperen i sin Instagram-offentliggørelse af frieriet.

Han nøjes dog med at dele en video af den nye forlovelsesring på Megan Fox' finger.

En ring, han selv har designet i samarbejde med juveleren Stephen Webster, og som indeholder både en diamant, som er hans fødselssten, og en smaragd, som er hendes fødselssten.

De to pæreformede ædelstene er sat på 'to magnetiske bånd af torne, der strækker sig mod hinanden som to halve af den samme sjæl for at forme det obskure hjerte, der er vores kærlighed', som rapperen beskriver det.

I en video på sin Instagram viser Machine Gun Kelly forlovelsesringen frem, som han gav til Megan Fox. Vis mere I en video på sin Instagram viser Machine Gun Kelly forlovelsesringen frem, som han gav til Megan Fox.

Rapperen med det borgerlige navn Colson Baker og Megan Fox har været kærester i halvandet år.

De mødtes i marts 2020, da de begge spillede med i krimidramaet 'Midnight in the Switchgrass'. Tre måneder efter stod de offentligt frem som kærester.

Og det nyforlovede par har vakt opsigt et utal af gange.

Ikke mindst for deres mange bramfri udtalelser om deres sexliv – eller som da den 31-årige rapper på valentinsdag sidste år fortalte, at han som et tegn på sin hengivenhed bar skuespillerindens blod i en kæde om halsen.

Megan Fox og Machine Gun Kelly i september 2021. Foto: JASON SZENES Vis mere Megan Fox og Machine Gun Kelly i september 2021. Foto: JASON SZENES

Meghan Fox har tre børn, niårige Noah Shannon, syvårige Bodhi Ransom og femårige Journey River fra ægteskabet med 'Beverly Hills 90210'-stjernen Brian Austin Green, som hun var i gang med at blive skilt fra, da hun fandt sammen med Machine Gun Kelly.

Han har den 12-årige datter Casie Colson Baker fra forholdet med ekskæresten Emma Cannon.