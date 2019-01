'The Queen of Soul', Aretha Franklin, efterlader en gigantisk skatteregning til sine fire sønner.

Aretha Franklin døde som 76-årig af kræft i bugspytkirtlen. Men sangerinden og komponisten var aktiv til det sidste, og indtægterne fra hendes mange koncerter, hitsange og album strømmede lystigt ind på den i forvejen velplejede bankkonti.

Men der var et problem. Ifølge det amerikanske skattevæsen IRS huskede Aretha Franklin ikke altid at betale skat af alle de rare penge.

Der blev heller ikke betalt regelmæssige ejendomsskatter for soullegendens talrige huse i og omkring hjembyen, Detroit. Og da Aretha Franklin døde, var gælden til skattefar anselig.

Her udstyrer præsident George Bush Aretha Franklin med den præstigefyldte 'Presidential Medal of Freedom'. Foto: JASON REED

Således har de efterladte nu modtaget et brev fra IRS, hvori der opkræves ikke mindre end 6,7 millioner dollar. Det svarer til cirka 50 millioner kroner.

Det skriver Aretha Franklins lokalavis The Detroit News.

Heldigvis overstiger formuen den solide skattegæld. Takket være sange som 'R-E-S-P-E-C-T', 'Sisters are Doing it For Themselves' og 'Think' er Aretha Franklin således (ifølge Forbes Magazine) god for næsten en halv milliard kroner.

Siden dødsfaldet i august er Aretha Franklins pladesalg desuden steget med flere hundrede procent. Og i Hollywood arbejdes der på en Franklin-film, der vil indbringe en formue. Så Franklins fire voksne sønner, der hver står til at arve en fjerdedel af moderens formue, kommer ikke til at lide nød.

Aretha Frankling blev bisat i sin hjemby, Detroit. Foto: PAUL SANCYA - AFP

Ifølge Detroit News har familien givet sagen videre til deres advokater.

Herfra lyder forklaringen, at Aretha Franklin ofte glemte at indløse de check, hun modtog for koncerter og pladesalg.

Familien benægter ikke, at skattegælden er berettiget. Men advokaterne undersøger nu sagen, og ifølge Detroit News er der retsmøde i slutningen af januar.

»Mrs. Franklin var meget omhyggelig med sine finanser. Hun levede aldrig over evne. Og derfor er det vigtigt, at sagen nu løses til alles tilfredshed,« siger en talsmand for Franklin-familien til radiostationen NPR.