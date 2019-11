Efter otte år sammen har skuespillerinden Meg Ryan og musikeren John Mellencamp fundet ud af, at det ikke fungerer mellem dem.

Parret blev ellers forlovet sidste år, men nåede aldrig at blive gift.

Det er magasinet E!News, som fortæller, at de to er gået fra hinanden. Angiveligt var det Meg Ryan, som ikke ville mere.

»Meg gjorde det forbi. Det blev for anstrengende for hende at håndtere. Der var for mange op- og nedture, og det var ikke sundt,« siger en kilde til E!News og fortsætter:

»Hun havde bare brug for at komme væk, og ikke være i det miljø mere. Det er det bedste for hende, at hun kan fokusere mere på sig selv i en periode.«

Meg Ryan er mest af alt kendt fra filmene ‘You’ve Got Mail’, 'Top Gun' og 'Da Harry mødte Sally'.

Det er knap et år siden, at Meg Ryan offentliggjorde den glædelige nyhed,at parret var blevet forlovet, på Instagram.

Opslaget ligger der stadig.

Men det er ikke første gang, at der har været problemer i forholdet.

Efter de havde været sammen fra 2011 til 2014, gik de fra hinanden. De fandt sammen igen, men havde et brud mere.

Nu tyder det altså på, at de er løbet ind i det endelige brud.

Selvom flere medier har bekræftet bruddet, er der ikke kommet en officiel udmelding hverken fra John Mellencamp eller Meg Ryan.