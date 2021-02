Sanger og medstifter af pigekvarteten The Supremes Mary Wilson er død i en alder af 76 år.

Det har hendes livslange forlægger, Jay Schwartz bekræftet overfor Variety. Hun døde mandag aften i hendes eget hjem i Las Vegas. Mary Wilsons dødsårsag er ikke oplyst.

Mary Wilson var med til at starte den verdenskendte sanggruppe indenfor soul- og bluesgenren The Supremes i 1959. Også det store navn Diana Ross var med.

Selv var Mary Wilson med i gruppen frem til dens opløsning i 1977.

(FILES) In this file photo founder of the Motown record label Berry Gordy (L), singer from The Supremes Mary Wilson (C) and singer/songwriter Smokey Robinson arrive for the Ryan Gordy Foundation 60 Years of Motown Celebration at the Waldorf Astoria in Beverly Hills on November 11, 2019. - The death of singer Mary Wilson, co-founder of the trio Supremes, has just been announced by her publicist Jay Schwartz. She died Monday night, February 8, at her home in Las Vegas. She was 76 years old. (Photo by Mark RALSTON / AFP) Foto: MARK RALSTON

Kun to dage før sin død kunne hun annoncere, at hun arbejdede på at udgive noget nyt solomateriale med Universal Music, hvor hun fortæller, at hun håbede, at noget af musikken vil se dagens lys allerede 6. marts.

Mary Wilsons død har fået flere legender indenfor musikken til at reagere på de sørgelige nyheder. Blandt andre Berry Gordy, som i sin tid skrev kontrakt med The Supremes for Motown Records.

»Jeg var meget chokeret og ked af at høre nyheden om et kæmpe medlem af Motown-familien. The Supremes var kendt for at være de søde i Motown, og jeg har altid været stolt af Marys arbejde.«

The Supremes har blandt andet lavet hits som 'Where Did Our Love Go' og 'You Can't Hurry Love', som begge er blevet genindspillet af andre store stjerner som Phil Collins og Spice Girls.