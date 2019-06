Rygterne om Bradley Cooper og Lady Gaga har været mange de seneste måneder, og det faktum at begge skuespillere har forladt deres tidligere kærester har kun pustet til ilden.

Og nu blander de to stjernes tidligere medspiller sig også i debatten.

Den kendte amerikanske draq queen Shangela, der spillede over for Cooper og Gaga i ‘A star is born’, mener nemlig bestemt, at de to fortjener kærligheden.

»'A star is born' er en passioneret kærlighedshistorie, og de her to mennesker fortjener kærligheden,« siger Shangela til Entertainment Tonight og tilføjer:

Drag queen Shangela. Foto: EDUARDO MUNOZ Vis mere Drag queen Shangela. Foto: EDUARDO MUNOZ

»Så hvorend de finder den, så vil jeg bare tænke: Hallelujah, I skal bare gribe det!«

Shangela, der især er kendt for sin medvirken i programmet RuPaul’s Drag Race, fortæller også til mediet, at der på settet under indspilningerne af ‘A star is born’ var en helt særlig familiær stemning.

Rygterne om, at der var mere end blot en filmromance mellem Lady Gaga og Bradley Cooper, har stået på længe.

Kort før årets Oscar-uddeling gik Lady Gaga og hendes daværende forlovede Christian Carino fra hinanden, og under selve uddelingen fremførte hun og Bradley Cooper en passioneret udgave af hittet ‘Shallow’ fra ‘A star is born’.

Den romantiske optræden satte kun gang i flere spekulationer blandt fans, og da det for nylig kom frem, at Bradley Cooper og supermodellen Irina Shayk var gået fra hinanden, fik rygterne igen nyt liv.

Lady Gaga har dog selv flere gange offentligt benægtet, at der skulle være noget mere end venskab mellem hende og Bradley Cooper.

»Folk så kærlighed, og ved I hvad? Det var det, vi ville have, I skulle se,« sagde Lady Gaga i Jimmy Kimmel Live kort efter Oscar-showet.

En kilde sagde desuden for nylig til mediet Grazia, at Lady Gaga angiveligt er knust over at være blevet udråbt som en offentlig del af Bradley Cooper og Irina Shayks brud.