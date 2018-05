Succesen omkring det nye fitnesscenter har været overvældende, og nu er Gustav simpelthen nødt til at lukke ned.



For godt og vel tre uger siden kunne Gustav afsløre, at han har kastet sig ud i et nyt, vildt projekt. Den succesfulde personlige træner har nemlig investeret i sit helt eget fitnesscenter i Hillerød. Dengang fortalte Gustav til Realityportalen, at han var meget nervøs, for hvis projektet gik i vasken, ville han miste alt.

Alting tyder dog på, at Gustav har stor succes med sit nye foretagende. Faktisk så meget succes, at han snart er nødt til at sige stop.

– Vi er nødt til snart at lukke ned for nye medlemmer. Det er så overvældende det hele. Bare i går var der 67, der meldte sig ind, og vi har snart ikke plads til flere. Jeg tror kun, at vi har plads til lige omkring 30 medlemmer mere, fortæller Gustav til Realityportalen.

Der er ingen tvivl om, at Gustav er glad og lykkelig for, at det går i den rigtige retning med hans nye fitness-projekt

– For en måned siden tog jeg springet og pantsatte alt. Nu står jeg her. Det er bare for vildt og overvældende, siger han.

Gustav har endnu ikke holdt åbningsfest. Den holder han på lørdag, og han understreger, at alle er velkomne.

– Der er fri bar, grill og fede biler. Det bliver en fest, lover Gustav.

​Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.