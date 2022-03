Trommeslageren i det berømte rockband Foo Fighters, Taylor Hawkins, er død.

Han blev 50 år gammel.

Det bekræfter det amerikanske band på Twitter, hvor Foo Fighters begræder tabet.

»Foo Fighters-familien er knust over det tragiske og alt for tidlige tab af vores elskede Taylor Hawkins,« skriver bandet og tilføjer:

»Hans musikalske sjæl og smitsomme latter vil leve videre i os alle for evigt.«

Foo Fighters oplyser ikke noget om dødsårsagen.

Foo Fighters er på turné i Sydamerika og skulle efter planen have spillet i Colombias hovedstad, Bogotá, fredag aften lokal tid.

Ifølge den colombianske avis El Espectador blev Hawkins fundet død på sit hotelværelse.

»Vores tanker går til hans kone, børn og familie, og vi beder om at deres privatliv behandles med den største respekt i disse ubegribeligt svære tider,« skriver bandet på Twitter.

Taylor Hawkins blev en del af Foo Fighters i 1997 efter at have været trommeslager for den canadiske sanger Alanis Morissette.

Han efterlader sig hustruen Alison og parrets tre børn.