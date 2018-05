I tv-klippet herover kan du få et indtryk af, hvilket tøj Medina ellers har i sit klædeskab.

Gæsterne på natklubben Arch fik godt til både ører og øjne, da der for nylig var intimkoncert med Medina.

Sangerinden Medina har været gennem en lidt hård periode i starten af 2018, hvor hun er blevet idømt en bøde på 43.500 kroner og en fratagelse af kørekortet i 3,5 år for sprit- og narkokørsel. Det har kostet hende samarbejdet med Folkekirkens Nødhjælp, som hun ellers har brugt til at hjælpe fattige i Afrika, men som nu ikke længere finder hende værdig til organisationen.

Oveni kommer en stribe middelmådige anmeldelser af hendes kirkekoncerter i bl.a. Gaffa samt en nådesløs tilsvining i Ekstra Bladet.

Den tidligere så succesfulde sangerinde, som har fået lidt problemer med at komme bredt ud med sit nyere materiale, har også fået opmærksomhed i pressen for at skifte navn et par gange på kort tid. Hun er født Andrea Fuentealba Valbak, skiftede så til Medina Danielle Oona Valbak, skiftede videre til Frederikke Hansen og skiftede så tilbage til Medina Danielle Oona Valbak.

Men forrige weekend kunne den lettere falmede popstjerne vise københavnerne, at hun rent fysisk er i topform. Det skete på natklubben Arch, der er kendt for at være ejet af 'X Factor'-eksdommeren og musikproduceren Remee, hvor hun gav intimkoncert lørdag 12. maj i anledning af stedets to års fødselsdag.

⭐️⭐️⭐️ Fræk fest ⭐️⭐️⭐️ Fotograf @elisabetheibye har fanget Medina i dette gyldne øjeblik på natklubben Arch 12. maj. Et opslag delt af BT (@bt.dk) den 24. Maj, 2018 kl. 12.21 PDT

Hun var iklædt en sølvdragt, som afslørede en toptrænet krop, og et par bryster, der er vokset betydeligt, siden hun brød igennem på den danske musikscene for 10 år siden.

Her ses til sammenligning Medina i 2010:

Kendte til Zulu Awards 2010. Her ses Medina. Foto: FLINDT MOGENS Kendte til Zulu Awards 2010. Her ses Medina. Foto: FLINDT MOGENS

BT har været i kontakt med Medinas manager for at få en kommentar om det frække garderobevalg, men hun ønsker ikke at medvirke, idet hun forbereder sig til sin kommende sommer-tour, lyder det.

Medina har gennem hele sin karriere været garant for at lægge sexede og ofte topløse billeder på sine sociale medier. Her er et par stykker: