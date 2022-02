I 2019 grundlagde Kim Kardahsian tøjmærket Skims, hvor hun sælger shapewear, undertøj og nattøj i neutrale toner.

Til at reklamere for sine klæder har hun fået hjælp fra en ganske særlig side.

Nemlig fra Medinas ekskæreste, Mikkel Gregers Jensen, der arbejder som model og blandt andet har optrådt i kampagner for både H&M, Givenchy og Louis Vuitton og har været med i i flere internationale musikvideoer.

Han og sangerinden mødte hinanden efter et Marlene Birger-modeshow i 2014. Kort tid efter stod de frem som kærester.

Sangfuglen og den fotogene fyr var et par i lidt over halvandet år, før de i december 2015 annoncerede, at de var gået hver til sit.

På 'Skims'-reklamen poserer Mikkel Gregers Jensen, der har gjort sig særligt bemærket i modelverdenen ved at have mange tatoveringer, med sin nuværende kæreste, den tyske model Maya Stepper.

De to mødtes, da en fælles ven tog Mikkel under armen til et middagsselskab, den 30-årige Maya Stepper stod for. Det fortalte de for nylig til Fashion Week Daily.

Medina blev i 2020 gift med sin kæreste gennem to år, Malo Chapsal, og i januar 2021 bød ægteparret deres første barn, sønnen Tyler Rose Chapsal, velkommen til verden. I december samme år kunne sangerinden så løfte sløret for, at hun endnu engang venter sig.