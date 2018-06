Medina har mandag aften delt et billede på det sociale medie Instagram, hvor hun står og kysser med en mand.

Fyren, hun kysser med, er 25-årige Malo Arthur Thomas Chapsal, som på sin Instagram-profil har delt det samme billede. Se og Hør har tidligere skrevet en historie om, at Medina datede Malo Arthur Thomas Chapsal, og man kan meget vel tolke dagens to billeder som en bekræftelse på, at rygterne var sande.

Til billedet på Medinas profil har popstjernen lavet en lille emoji af en 'spire', mens Malo Arthur Thomas Chapsal har skrevet teksten 'Hun elsker mig...'.

Ifølge Se og Hør var de to turtelduer på ferie i spanske Marbella i slutningen af april, efter de ifølge ugebladet havde mødt hinanden til deres fælles veninde, Brigitta Comets, bryllup.

Gennem det seneste år er sangerinden på rygtebasis blevet sat i forbindelse med flere forskellige mænd, efter hun i februar sidste år brød med modellen Sebastian Baui Lund, der ellers havde friet til Medina.