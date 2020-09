Med fem måneder til termin viser sangerinden Medina nu for første gang sin gravide mave rigtigt frem.

Det gør hun på Instagram, hvor hun har delt et billede af sig selv i bikini, hvor man tydeligt kan se hendes normalt så flade og veltrænede mave, som i løbet af de seneste fire måneder har vokset sig en flot babybule til.

Til billedet skriver Medina, at hun ikke har noget imod, at sommeren snart er forbi, for med efteråret følger både fordybelse og musik, 'forhåbentligt mindre corona og mere dans', som hun skriver.

Glæden over, at sommeren snart er ovre, skal nok også ses i lyset af, at hun og gemalen, Malo Chapsal, dermed er ét skridt nærmere den ventede familieforøgelse, som efter planen finder sted i februar.

Summer is almost over.. I really don't mind that With autumn comes more depths and music , and hopefully less corona and more dancing I hope you all had the best weekend:)

Her bliver parret forældre til deres første barn.

37-årige Medina Danielle Oona Valbak og hendes 10 år yngre mand, Malo Chapsal, har kendt hinanden i flere år, har hun tidligere fortalt i en såkaldt spørgerunde på Instagram, hvor hun samtidig afslørede, at turtelduerne fandt sammen til hendes bedste veninde Brigitta Comets bryllup i marts 2018.

»Vi har kendt hinanden i rigtig mange år. Det var bare først der, det skete,« fortalte hun og fortsatte:

»Og det var det helt rigtige. Alt har en tid.«

I juni i år blev de så viet på Frederiksberg Rådhus, inden de to måneder senere kunne afsløre, at sangerinden var gravid.

Last Saturday I married the man of my dreams.

Forinden havde Medina allerede luftet sine drømme om familieforøgelse offentligt, da Alt for damerne i september sidste år spurgte den ambitiøse stjerne, hvad hun skulle nå at prøve, inden hun dør:

»Jeg har prøvet alt, næsten. Så måske noget så eksotisk som at lave en familie. Så det bliver næste skridt.«

Ud over bryllup og en kommende baby har Medina brugt sommeren på at sætte sin penthouselejlighed på Frederiksberg til salg. Det skrev Boliga tidligere i sidste måned.

Medina og Malo Chapsal købte lejligheden for 6.775.000 kroner i januar. Parret har efterfølgende sat den til salg for 8,5 millioner kroner, skrev boligsiden.