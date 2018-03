Sangerinden Medina er tiltalt for at have ført en bil med alkohol og narkotika i blodet.

Det skriver Ekstra Bladet.

Medina skal ifølge anklageskriftet have været taget med en promille over de tilladte 0,5 på Nordre Strandvej i Hornbæk 29. juli sidste år. Klokken, da Medina blev standset, var 04.45 om morgenen.

Desuden viste politiets måling, at Medina var påvirket af kokain på tidspunktet. Målingen var ligeledes over den grænse, som går under bagateller.

I den forbindelse har hun midlertidigt haft kørekortet inddraget siden pågribelsen.

Anklageren kræver, at Medina betaler en bøde, og at hun ubetinget frakendes kørekortet i et af retten fastsat tidsrum.

35-årige Medina, som for ganske nyligt ændrede navn til Frederikke Hansen, skal for retten snarligt.

BT arbejder på at få en kommentar fra Medina og hendes manager.

