Medina. Ukronet popdronning. Model. Designer. Nybagt mor. Og nu også forretningskvinde.

Den 38-årige sangerinde har begivet sig ud på et nyt eventyr. Et, der handler om noget så banalt indkøb og levering af varer.

James Get it hedder virksomheden, som Medina i januar blev medejer af. For tre uger siden gik projektet så i luften.

Nu tænker du måske: Hvordan er Medina blevet en del af sådan et projekt? Netop det spørgsmål har B.T. da også stillet Thomas Eriksson, som er medstifter og direktør i virksomheden.

»Det kom i stand via en fælles bekendt. Hun virker super innovativ, og jeg tænkte, at hun kunne være interesseret. Og så er det jo også vigtigt med en god figur til produktet.«

Han uddyber, at Medina langt fra kun spiller rollen som frontfigur. Hun er også kommet med input. Har været med i udviklingen.

Virksomheden udbyder en tjeneste, hvor kunder kan få leveret det, de står og mangler, når de står og mangler det.

Opdager man eksempelvis i sidste øjeblik, at man mangler servietter til sin fest, kan man i en app lave en bestilling, hvor man også kan vælge hvilken butik, servietterne skal købes i.

Det betyder også meget at have et trusted brand som hende, der siger, det ikke er for sjov. Thomas Eriksson, direktør og medstifter af James Get It

Herefter kan et bud – i dette tilfælde kaldet en butler – tage bestillingen, købe varen og levere den.

»Medina er jo netop slutbrugeren af sådan et produkt,« fortæller Thomas Eriksson.

»Efter at have fortalt hende om projektet, kom hun derfor også med en anden vinkel. Hun har jo virkelig levet et liv med fart på, med lange dage og skøre arbejdstidspunkter. Hun fortalte, hun havde manglet det tilbud som vores, så vi spurgte, om hun ville være med, og det ville hun gerne.«

Med det sagt lægger Thomas Eriksson ikke skjul på, at det betyder noget for projektet at have Danmarks ukronede popdronning med om bord.

Her Medina – med baby på armen – og resten af holdet bag James Get It foran deres store reklame på Trianglen i København. Foto: James Get It Vis mere Her Medina – med baby på armen – og resten af holdet bag James Get It foran deres store reklame på Trianglen i København. Foto: James Get It

»Havde vi bare haft en tilfældig webreklame for projektet, kunne folk have tænkt: 'Det er for godt til at være sandt.' Det oplevede vi indledende i vores brugerundersøgelser, at folk troede.«

»Derfor betyder det også meget at have et trusted brand som hende, der siger, det ikke er for sjov.«

Indtil videre har servicen gjort sig leveringsdygtig i alt fra champagne til bleer og kage.

Uden at komme med et konkret antal fortæller Thomas Eriksson desuden, at »over 500, men under 1000« indtil videre har meldt sig som butlere.

Sådan fungerer det Virksomheden James Get It har sat to apps i søen. Én, der hedder 'James - Henter det', som er til kunderne, der ønsker at lave en bestilling. Én, der hedder 'Jamens Butler' til dem, der ønsker at være butlere – altså indkøbe og levere varer. Kunderne beslutter selv, hvor meget de vil give i levering – som minimum skal man dog betale 40 kroner. Leveringspengene går direkte til butlerne, mens kunden også bliver opkrævet 10 kroner, som går til virksomheden.

Buddene selv kan melde sig på bestillinger lagt af kunder. Som minimum skal kunden betale 40 kroner for levering, men det er faktisk op til kunden selv at vurdere, hvad bestillingen er værd i leveringspris.

Vil man som kunde for eksempel kun betale 40 kroner for levering af 400 varer, er det derfor ikke sikkert, nogen butlere melder sig på.

Adspurgt, om virksomheden i en tid, hvor Nemlig.com har modtaget kritik grundet arbejdsvilkår, er opmærksom på eget arbejdsmiljø, svarer Thomas Eriksson:

»Vi er sindssygt opmærksomme. Det skal være fedt at være butler, det skal kunne betale sig, og der skal være frihed. Vi tvinger ikke nogen til noget, de ikke vil. Og vi tager heller ikke procenter af deres fee.«

Medina som de fleste kender hende bedst: På scenen. Her under Grøn Koncert. Foto: Morten Pedersen Vis mere Medina som de fleste kender hende bedst: På scenen. Her under Grøn Koncert. Foto: Morten Pedersen

Hver gang en kunde bestiller – og får grebet sin bestilling af en butler – betaler pågældende 10 kroner til virksomheden, mens leveringsgebyret afregnes direkte til butleren.

»En flad tier« lyder måske ikke af meget, erkender Thomas Eriksson, men ambitionerne hos ham og resten af ledelsen af høje. Tårnhøje.

»Den helt store ambition er lige nu, at vi skal ud i hele landet, og at butlerservicen skal blive den nye standard for convenience. Et sted, hvor alle i fødekæden bliver behandlet og aflønnet godt – og hvor alle er glade.«

»Ingen bliver rige af, at 10.000 mennesker betaler ti kroner, så vi kigger naturligvis også ud over landegrænser. Men Danmark er et godt sted at starte. Virker det i Danmark, virker det med al sandsynlighed også i Norden, i Europa og i resten af den vestlige verden.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af MEDINA (@officialmedinamusic)

Thomas Eriksson kan ikke afsløre, hvor mange bestillinger der allerede er lagt, men:

»Det går rigtig godt. Så meget kan jeg afsløre,« griner han og tilføjer, at appen i sine tre første uger er blevet downloadet mellem 3000 og 4000 gange.

Alligevel kalder han det en soft launch. Man vil gerne have »fikset de værste børnesygdomme«, før man ruller det helt store kavaleri ud.

Indtil videre er der dog delt to reklamevideoer med Medina. Reklamer, som alene på hendes Instagram-profil sammenlagt er set over 160.000 gange.