Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sangerinden Medina har i øjeblikket hænderne fulde – ikke nok med at hun er alenemor, så er der også nyt på den musikalske front.

Fredag udkommer hun nemlig med en ny single med titlen 'Lidt Endnu'.

Det skriver Se og Hør, samt afslører den 40-årige popsangerinde i et opslag på Instagram.

»Woah … Jeg er ikke ude på ballade, men jeg brænder alting ned. 'Lidt endnu' ude på fredag,« skriver hun i sit videoopslag, der giver en lille forsmag på den nye single.

Medina blev mor for anden gang tilbage i juni til sønnen Elliot.

I november afslørede hun, at hendes mand, Malo Chapsal, var blevet udsendt i seks måneder. Han arbejder for Hærens Officerskole som premierløjtnant – og det betyder, at hun i øjeblikket er alenemor på hjemmefronten.

Dog har hun stor hjælp at hente i sit bagland fra både mor og svigermor. Og netop svigermor var en stor hjælp, da Medina medvirkede Casper Christensen program 'All Exclusive' – hvor Medina måtte melde sig syg under optagelserne.

'Lidt Endnu' bliver Medinas tredje single på blot ét år. I 2022 udgav hun singlerne 'Som Stjernene' og 'Du Har Mig'.