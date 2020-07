Sangeren Medina lægger ikke skjul på, at corona-nedlukningen har gjort stort indtryk på hende - på flere måder.

Hun genkalder nu i et større interview, hvordan den her mærkelige periode i verdenshistorien berørte hende dybt, skriver TV 2.

»Jeg begyndte faktisk at græde, lige da Mette Frederiksen sagde, at alle større forsamlinger skulle udskydes eller aflyses. Jeg følte, hele verden gik i stykker lige der. Og jeg tænkte meget over, hvad det egentlig var, der berørte mig så meget,« siger den 37-årige stjerne, som uddyber:

»For jeg er helt ekstremt taknemmelig for at være i en position, hvor jeg i år – rent finansielt – havde mulighed for at kunne tage fri, hvis jeg ville. Men jeg ved, hvordan musikindustrien hænger sammen.«

Vis dette opslag på Instagram Celebrated our friend @marcovanrijt last night #birthdayboy Et opslag delt af MEDINA (@officialmedinamusic) den 17. Maj, 2020 kl. 4.55 PDT

Hun fortæller, at hun pludselig måtte se alle sine bookinger til festivaler blive aflyst, og så var verden en anden.

Heldigvis er hun i en situation, hvor hun er sikret godt økonomisk, og tiden under coronanedlukningen er gået med at udgive musik, og så har hun og manden, Malo Chapsal, fundet sig tilrette i deres nye hjem, som de har købt sammen.

Parret fandt sammen ved sangerindens bedste veninde, Brigitta Comets, bryllup i marts 2018.

De blev selv gift lørdag 6 juni, men har valgt at festen skal holdes senere.

Vis dette opslag på Instagram Last Saturday I married the man of my dreams. Et opslag delt af MEDINA (@officialmedinamusic) den 13. Jun, 2020 kl. 2.54 PDT

Det var popdronningens manager, Thomas Børresen, der over for B.T. bekræftede, at vielsen havde fundet sted. De blev viet på rådhuset, fortalte han.

Tidligere har Medina fortalt, hvad den 10 år yngre Malo Chapsal betyder for hende.

»Han giver mig tryghed og ro og fred til at være mig og gøre mine mærkelige cirkus-agtige ting. Han bakker mig op og siger mig imod. Og så er han ikke in it for the fame. Det har jeg prøvet med nogle andre, men det behov har han ikke, og det er så dejligt, for ham og mig, det er min private ting,« sagde hun i januar et interview med Fit Living.

Foruden flytningen og det nystartede ægteskab, så er sangerinden også klar til andre nye udfordringer. Hun har nemlig afsløret, at hun ikke er afvisende overfor snart at starte en familie, lød det tidligere i år.