Medina har en lang og solid karriere bag sig allerede.

Med sin musik har hun høstet nogle store succeser, så når stjernen skal sætte ord på noget, hun ønsker at opnå, handler det om privatlivet.

Det er magasinet 'Alt for damerne', som har talt med sangerinden og til spørgsmålet om, hvad hun ønsker at prøve, inden hun dør, svarer hun:

»Jeg har prøvet alt næsten. Så måske noget så eksotisk som at lave en familie. Så det bliver næste skridt.«

Den 36-årige sangerinde danner par med Malo Chapsal, som hun blev forlovet med tidligere i år.

De to har boet sammen i Medinas villa i Charlottenlund, men hun har for nyligt valgt at sætte det store pragtpalæ til salg.

Hendes begrundelse for at ville sælge hjemmet var, at hun ønskede noget større.

Foruden at afsløre, at noget, hun drømmer om at prøve, er at få en familie, så fortæller sangerinden også om, hvad der er vigtigst for hende.

Hun føler sig nemlig mest lykkelig, når hun er sammen med sin familie, sine hunde, venner og partneren Malo Chapsal.

Medina er lige nu aktuel i TV2-programmet 'Toppen af Poppen'.

Her sang hun en udgave af nummeret 'Higher' lavet af sangerinden Kwamie Liv.

Medinas udgave af 'Higher', som var på dansk, rørte Kwamie Liv så meget, at hun måtte fælde en tåre.