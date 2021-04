»Hun er ikke en genial lyriker eller for den sags skyld en musiker, jeg er fan af. Men jeg har dyb respekt for hende som menneske.«

Sådan skriver en Twitter-bruger ved navn Søren Siim i et opslag på det sociale medie omhandlende sangerinden Medina.

I opslaget fortsætter han herefter med en længere fortælling om den 38-årige popstjerne. En fortælling, der forklarer den dybe respekt, han har for hende.

Han fortæller, at hans svigerinde er sygeplejerske, og at hun en årrække arbejdede på børnecancerafdelingen på Skejby Sygehus, hvor hospitalsklovnene er et 'kæmpe hit hos de yngre børn', men som ikke rigtigt siger de større børn så meget.

Medina bliver hyldet for sød gestus. Foto: Mads Nissen Vis mere Medina bliver hyldet for sød gestus. Foto: Mads Nissen

»I stedet for at hænge ud med venner og veninder, gå til sport og være ulykkeligt forelskede kan de være bundet til en hospitalsseng, tabe håret og kaste op på grund af kemo. De trænger også til positive oplevelser, and clowns ain't gonna cut it,« skriver Søren Siim.

»Så sygeplejerskerne satte sig for at finde på noget, der kunne live dem lidt op, og kontaktede agenter og bookingbureauer for forskellige kendte og musikere for at høre, om de måske ville komme forbi og skrive en autograf og lade ungerne tage en selfie med dem,« forsætter han.

Og som den vakse læser nok allerede har gættet, så var Medina, der dengang var 'på toppen af sin karriere', en af de kunstnere, der svarede tilbage.

Ifølge Søren Siim havde hans svigerinde og de øvrige sygeplejersker forventet, at Medina, som den popstjerne hun er, ville dukke op med et kæmpe pressekorps, fotografer og agenter i hælene.

Manager bekræfter

Men de blev klogere.

I stedet dukkede Medina nemlig op helt alene. I jeans og tshirt. Og uden hverken agenter eller fotografer.

»Og i stedet for at bruge 20 minutter på at dele autografer ud bruger hun flere timer sammen med pigerne,« skriver Søren Siim og fortsætter:

»Hun synger med dem. Hun sætter hår på dem, der har hår. Hun lægger makeup med dem, der ikke har. Hun sidder i sengen hos dem, der ikke kan stå ud af den, og de snakker og griner og hygger, som om de var helt almindelige veninder på et helt almindeligt teenageværelse, i stedet for kræftpatienter på et sygehus.'

»Og hun gør det for pigernes skyld. Hun gør det ikke for at promovere sig selv eller for at se godt ud i Se & Hør. Ingen ved, hun er der, udover personalet og de kræftramte piger, der har fået en god oplevelse midt i en hverdag af lort. Så nej, jeg er måske ikke ligefrem fan af Medinas musik. Men mennesket bag popstjernefacaden? Hun er ok i min bog.«

B.T. har været i kontakt med Søren Siim, der ikke ønsker at tilføje yderligere til sit opslag. Medinas manager, Thomas Børresen, har dog bekræftet, at historien er sand.

»Jeg kan bekræfte, det er noget, Medina har gjort – og gør løbende – uden at melde det ud til offentligheden, da det er en personlig sag, der ligger hende tæt på hjertet,« lyder det fra manageren.