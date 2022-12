Lyt til artiklen

Medina følte sig udnyttet af DR, da hun i foråret blev inviteret ind i podcasten 'Genstart' for at promovere sin dokumentarfilm.

Sangerinden havde nemlig ikke regnet med, at hun også skulle svare på kritiske spørgsmål og forholde sig til en meget omtalt voldsepisode, som også beskrives i filmen.

»Jeg gik grædende derfra, og jeg havde det ad helvede til. Jeg var rasende og følte, at jeg skulle sidde og forsvare mig i en situation, som jeg ikke havde bedt om. Og jeg følte mig udnyttet. Jeg mødes meget sjældent fysisk med journalister, og havde jeg vidst, at jeg ville blive spist på den måde, havde jeg aldrig sagt ja,« siger hun til Costume.

I portrætfilmen 'Medina' fortæller den 40-årige sangerinde historien om, hvordan hun er blevet Danmarks ukronede popdronning og om de voldsomme bump, hun har mødt på vejen – ikke mindst på grund af sladderpressen.

Dette eksemplificeres med en meget omtalt scene fra 2013, hvor Medina går amok på en Se og Hør-journalist i Kastrup lufthavn, fordi hun i en længere periode har følt sig forfulgt af pressen.

I scenen river hun journalisten i håret, spytter efter hende og beder resten af pressen om at 'kigge på hende', fordi hun er et 'menneske, der ødelægger andres liv for ingenting'.

Til biografpremieren fik klippet hele salen til at juble – men det var ikke alle, der var lige begejstrede for Medinas reaktion.

Blandt andet skrev B.T.s underholdningschef i en mediekommentar, at 'behandlingen af Medina var ikke okay – men det er vold altså heller ikke'.

»Hvorfor? Hvad fanden har jeg gjort?,« spørger Medina, efter hun i foråret fik stillet kritiske spørgsmål til sin ni år gamle voldsepisode. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix Vis mere »Hvorfor? Hvad fanden har jeg gjort?,« spørger Medina, efter hun i foråret fik stillet kritiske spørgsmål til sin ni år gamle voldsepisode. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Og også i 'Genstart' valgte vært Anna Ingrisch at spørge til episoden. Om Medina fortrød sin reaktion, og om hun selv mener, der var tale om vold, da hun rev journalisten i håret.

»Det var ikke vold, for jeg slog ikke,« forklarede Medina modvilligt og understregede, at hun at hun var glad for, at hun havde forsvaret sig selv.

Herefter afviste hun at tale mere om sagen.

Men at de i det hele taget kom ind på episoden i podcasten, er noget, der stadig påvirker hende, fortæller hun i Costume.

»Den behandling, jeg følte, jeg fik der, er præcis det, filmen også handler om: at det nærmest er blevet sådan en måde at behandle mig på, hvor en journalist får mig til at fremstå på en bestemt måde. Men hvorfor? Hvad fanden har jeg gjort? Det føltes så ironisk i forhold til filmens handling,« siger hun.

Se & Hør har talt med chefredaktør på DR Nyheder, Thomas Falbe, der fortæller, at 'Genstart'-redaktionen på forhånd havde fortalt Medina, at de i løbet af de 27 minutter lange interview om filmen ville komme ind på episoden i lufthavnen.

»Jeg synes, hun får en fuldstændig fair og rimelig behandling. Hun var briefet på interviewet på forhånd. Og udsendelsen som helhed viser jo til fulde både, hvad det er for en situation, hun har stået i i forhold til pressen, og hvordan hun har oplevet det, og hvad det er for nogle handlinger – også de kontroversielle. Det fulde billede synes jeg faktisk præcist repræsenterer den situation og den diskussion, som Medina gerne vil rejse,« siger han til ugebladet.