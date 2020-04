Medina kunne ikke holde tårerne tilbage, da hun mandag aften så Mette Frederiksen gå på talerstolen.

Her fortalte statsministeren, at hun havde set sig nødsaget til at forlænge forsamlingsforbuddet til og med august.

Dermed går Danmark en kultur-fattig sommer i møde.

Og det budskab gjorde indtryk på Medina, fortæller sangerinden selv.

Medina Foto: Lasse Bak Mejlvang Vis mere Medina Foto: Lasse Bak Mejlvang

'Fik sku tårer i øjnene igår da det blev annonceret at samtlige festivaler for i år er aflyst,' skriver hun på Instagram.

'Mine tanker går ud til alle de mennesker der stort set mister deres årsløn nu og måske ikke kan få den hjælp det kræver at få deres hverdag til at hænge sammen i denne tid der kommer.'

Medinas akustiske forårsturne er i forvejen blevet afbrudt. Og nu ser det ud til, at hun heller ikke får lov at tage revanche på årets Smukfest i Skanderborg, der afholdes i begyndelsen af august.

'Jeg er ked af jeg ikke skal spille som planlagt for jeg havde virkeligt glædet mig,' skriver hun til en video fra netop Smukfest, hvor hun griber mikrofonen foran et feststemt publikum.

Vis dette opslag på Instagram Fik sku tårer i øjnene igår da det blev annonceret at samtlige festivaller for i år er aflyst. Mine tanker går ud til alle de mennesker der stort set mister deres årsløn nu og måske ikke kan få den hjælp det kræver at få deres hverdag til at hænge sammen i denne tid der kommer Jeg er ked af jeg ikke skal spille som planlagt for jeg havde virkeligt glædet mig. Vi ses så snart vi SAMMEN kan genåbne vores land i tæt samarbejde med regeringen. Elsker jer og vi ses snart. Xx M Et opslag delt af MEDINA (@officialmedinamusic) den 6. Apr, 2020 kl. 11.05 PDT

'Vi ses så snart vi SAMMEN kan genåbne vores land i tæt samarbejde med regeringen. Elsker jer og vi ses snart.'

Ved pressemødet mandag aften fremlagde statsministeren planen for en delvis åbning af Danmark. Den gradvise tilbagevenden til det Danmark, vi kendte før corona-krisen, indebærer dog, at festivaler og andre større forsamlinger altså foreløbig ikke må gennemføres før tidligst i september.

Tidligere mandag, inden pressemødet, havde flere af landets største festivaler ellers meldt ud, at de fortsat regnede med at byde tusindvis af gæster til fest over sommeren.

Foruden Smukfest rammer det forlængede forbud mod store forsamlinger blandt andet Roskilde Festival, Heartland, Tinderbox og Northside.