Danmarks ukronede popdronning kan nu pryde sig med en ny titel.

I weekenden blev Medina nemlig mor til en lille dreng.

Det oplyser hendes manager Thomas Børresen i en SMS til B.T., hvori det også lyder, at den lille familie har det godt.

Dermed indleder den 38-årige sangerinde og hendes ægtemand Malo Chapsal et nyt kapitel i deres kærlighedseventyr, der startede i 2018.

Medina og Malo Chapsal. Foto: Cynthia Anderson/Shutterstock Vis mere Medina og Malo Chapsal. Foto: Cynthia Anderson/Shutterstock

Her fandt de sammen ved en fælles venindes bryllup, og året senere satte Malo Chapsal en ring på Medinas finger.

6. juni 2020 lovede de hinanden evig kærlighed i medgang og modgang, da de blev viet på rådhuset.

Blot to måneder siden kunne 'Kun for mig'-sangerindens manager så afslører, at parret ventede sig en lille.

Detaljer omkring graviditeten var der ikke mange af, men meget kunne tyde på, at graviditeten var planlagt.

Året forinden havde Medina i et interview med Alt for damerne luftet tankerne om netop at stifte familie.

»Jeg har prøvet alt, næsten. Så måske noget så eksotisk som at lave en familie. Så det bliver næste skridt,« sagde hun dengang.

View this post on Instagram A post shared by MEDINA (@officialmedinamusic)

I december sidste år delte sangerinden en sød video på Instagram og afslørede i den forbindelse kønnet på det barn, der lå og voksede i hendes mave.

I videoen kunne man se Malo Chapsal kysse og lytte til den efterhånden store gravide mave. I teksten, der blev delt med videoen, stod der:

»Vores lille dreng er næsten klar til verden. Vi er SÅ klar til ham.«

Nu er han her så, og ifølge manager Thomas Børresen gik fødslen helt efter planen.